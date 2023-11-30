Несовершеннолетняя вожатая умерла в лагере в Свердловской области

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В ДОЛ «Солнышко» в Свердловской области подростку, которая работала вожатой, стало плохо во время выступления на сцене, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.
По информации ведомства, трагедия произошла 29 ноября в 16:05 в детском оздоровительном лагере «Солнышко» в городе Лесной.
Несовершеннолетняя девочка приехала в лагерь в качестве вожатой, чтобы провести мероприятие для детей, отдыхавших по путёвке. Во время проведения мероприятия в актовом зале подростку стало плохо. Её попытались реанимировать собственными силами, вызвали скорую помощь, однако, она всё же скончалась.
При этом, отчего умерла юная вожатая – не сообщается.
Прокуратура региона инициировала проверку по факту произошедшего.
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Несовершеннолетняя девочка приехала в лагерь в качестве вожатой, чтобы провести мероприятие для детей, отдыхавших по путёвке. Во время проведения мероприятия в актовом зале подростку стало плохо. Её попытались реанимировать собственными силами, вызвали скорую помощь, однако, она всё же скончалась.
Прокуратура региона инициировала проверку по факту произошедшего.
Читайте также:
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Евгения Парфентьева