Нетрезвая женщина впала в кому после выпитого пива

Фото: iStock/Yury Karamanenko
По информации источника, в российскую столицу она прибыла со своим супругом, чтобы заработать. В тот момент, когда мужчина находился на работе, женщина решила хорошо провести время, поэтому на несколько дней ушла из дома.
Мужчина рассказал, что хотел перенести ее на диван, однако не удержал, из-за чего она ударилась прямо о спинку дивана. По факту случившегося проводится проверка. В настоящий момент гражданка подключена к ИВЛ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что четырехлетнюю девочку зажало между скамейкой и столбом в сквере Лебединского, который находится в Иркутске.