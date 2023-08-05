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Нетрезвый полицейский сбил подростка на скутере в Нижегородской области

05 августа 2023, 10:56

Фото: iStock/PaulBiryukov

Полицейский, севший за руль в нетрезвом виде, сбил подростка на скутере в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В ведомстве сообщают, что вечером, 4 августа, сотрудник муниципального отдела МВД «Пильнинский» в нетрезвом виде сел за руль и, не справившись с управлением при обгоне, врезался в скутер, которым управлял четырнадцатилетний подросток. Мальчик доставлен в больницу с травмами.

Сотрудники ГИБДД составили в отношении полицейского протокол по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.


Управление МВД по Нижегородской области продолжает проверку для выяснения всех деталей происшествия.

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#полицейские
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#мвд
#дтп
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Самолет столкнулся с телетрапом в аэропорту Сочи
05 августа 2023, 10:49

Фото: istockphoto/Sitikka

В аэропорту города Сочи при выруливании на взлетную полосу самолет Airbus A330 компании Nordwind столкнулся с телетрапом. У лайнера оказалось повреждено крыло и моногондола левого двигателя.
Аэробус должен был далее следовать в Новосибирск, но из-за повреждений не смог этого сделать. Авиакомпанией было принято решение отправить пассажиров другим рейсом. Им были предоставлены напитки и питание, сообщает издание SOCHI1.ru. В настоящее время специалисты выясняют причины происшедшего. Предполагается, что экипаж совершил ошибку при развороте, допустив контакт крала и двигателя с неподвижным трапом.

Представители компании принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства. Вылет на борту другого самолета, предоставленного на замену, состоялся в 04:40 пятого августа.

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#питание
#напитки
#компании
#специалисты
#новосибирск
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Росморречфлот рассказал подробности об атаке ВСУ на российский танкер
05 августа 2023, 07:40

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) подтвердило удар по российскому танкеру Sig в Керченском проливе в ночь с 4 на 5 августа. В своём Telegram-канале ведомство сообщило, что после атаки морского дрона ВСУ судно получило пробоину в районе машинного отделения.
«Получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу», — говорится в заявлении пресс-службы Росморречфлота.

Особо отмечается тот факт, что в результате данного инцидента, никто не пострадал, включая экипаж судна.

По предварительным данным, судно находилось на якоре в одном из районов грузового порта «Кавказ», когда на него была совершена атака. Удар пришелся в моторный отсек и насосное отделение. После этого экипаж в составе 11 человек приступил к ликвидации течи, и в конце концов поступление забортной воды было остановлено. Сейчас Sig находится на плаву, решается вопрос о его буксировке.

В район происшествия были направлены два Азово-Черноморского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Морспасслужба», благодаря действиям которых экипаж танкера оказался в безопасности.

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#флот
#керчь
#судно
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Скончался первый президент Якутии Михаил Николаев
05 августа 2023, 04:26

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

В возрасте 85 лет скончался первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев. Об этом сообщил в своём Telegram-канале нынешний глава Якутии Айсен Николаев.
«Перестало биться сердце первого Президента Республики Саха (Якутия), великого человека <...> Михаила Ефимовича Николаева», – написал глава республики.

По словам Айсена Николаева, первый президент умело сочетал в себе принципиальность, непреклонную волю, силу и любовь к людям. Глава республики подчеркнул, что вся Якутия будет скорбеть вместе с семьей и близкими Михаила Николаева.

«До последнего дня он жил интересами людей. И в последнем нашем разговоре, как всегда мы много говорили о будущем Якутии, благополучии ее жителей. Кто бы знал, что таких душевных разговоров больше не повторится... Это горе», — подытожил Айсен Николаев.

Михаил Николаев занимал пост президента Якутии с 1992 по 2002 год. Кроме того, в 2011 году он стал депутатом Госдумы от «Единой России».  

Причины смерти политика, а также дата его похорон будут объявлены позже.

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#якутия
#смерть
#политика
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Морской спасательный центр: У танкера в Керченском проливе повреждено машинное отделение
05 августа 2023, 04:04

Фото: iStock/1971yes

В Керченском проливе российский нефтеналивной танкер Sig получил повреждения машинного отделения при атаке украинского морского беспилотника. Экипаж судна при этом не пострадал и находится в безопасности, рассказали ТАСС в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска.
По предварительным данным судно находилось на якоре в одном из районов грузового порта «Кавказ», когда на него была совершена атака. Удар пришелся в моторный отсек и насосное отделение.



На танкере находится 11 человек. У большинства из них ссадины от разбившихся стекол. Сейчас решается вопрос о буксировке судна.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал аудиозапись, как утверждается, переговоров экипажа танкера Sig. В ней говорится, что, хотя судно и не было загружено, оно не может перемещаться без буксира, поскольку затоплено машинное отделение.

SHOT: Экипаж атакованного ВСУ танкера находится в безопасности
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о массированной атаке боевых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост. По его словам, было уничтожено три надводных беспилотника. Он добавил, что к ним присоединились воздушные дроны.

Позднее информацию о взрывах в районе моста опроверг советник главы республики Олег Крючков/ ревога в районе Крымского моста объявляется порой по несколько раз на дню. А громкие звуки, слышимые жителям Керчи, не имели никакого отношения к мосту. Однако при этом он заметил, что власти Крыма не могут контролировать ситуацию в Керченском проливе.


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Советник главы Крыма Крючков не подтвердил информацию о взрывах в районе Крымского моста

#спасатели
#керчь
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SHOT: Экипаж атакованного ВСУ танкера находится в безопасности
05 августа 2023, 03:03

Фото: iStock/Dikuch

Российский нефтеналивной танкер Sig получил повреждения в Керченском проливе при атаке со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), однако экипаж находится в безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на Морской спасательный центр Новороссийска.
На место из Новороссийска уже прибыли два буксира, решается вопрос о транспортировке судна. 

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал аудиозапись, как утверждается, переговоров экипажа танкера Sig. В ней говорится, что, хотя судно и не было загружено, оно не может перемещаться без буксира, поскольку затоплено машинное отделение.

ТАСС: Cпасатели выдвинулись к предположительно атакованному в Керченском проливе танкеру
У танкера в результате атаки оказались повреждены машинное отделение и судовая надстройка. Сейчас вода не поступает в танкер, экипаж планирует в ближайшее время самостоятельно изучить повреждения. Также экипаж Sig точно не знает причину взрыва, но подозревает, что речь идет о надводном дроне.

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Минобороны ограничило движение судов в Керченском проливе
#судно
#керчь
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ТАСС: Cпасатели выдвинулись к предположительно атакованному в Керченском проливе танкеру
05 августа 2023, 02:24

Фото: iStock/Victoria_Koltsova

Сотрудники спасательных служб выдвинулись из Новороссийска в район Керченского пролива, где, по сообщениям ряда Telegram-каналов, украинским морским дроном был атакован коммерческий танкер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр Новороссийска.
Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал аудиозапись, как утверждается, переговоров экипажа танкера Sig. В ней говорится, что, хотя судно и не было загружено, оно не может перемещаться без буксира, поскольку затоплено машинное отделение.



Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о массированной атаке боевых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост. По его словам, было уничтожено три надводных беспилотника. Он добавил, что к ним присоединились воздушные дроны.

Позднее информацию о взрывах в районе моста опроверг советник главы республики Олег Крючков/ ревога в районе Крымского моста объявляется порой по несколько раз на дню. А громкие звуки, слышимые жителям Керчи, не имели никакого отношения к мосту. Однако при этом он заметил, что власти Крыма не могут контролировать ситуацию в Керченском проливе.

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#керчь
#спасатели
#дрон
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Советник главы Крыма Крючков не подтвердил информацию о взрывах в районе Крымского моста
05 августа 2023, 00:31

Фото: iStock/Leonid_Eremeychuk

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что не может подтвердить подобные сообщения, и попросил «не нагнетать»
По словам Крючкова, тревога в районе Крымского моста объявляется порой по несколько раз на дню. А громкие звуки, слышимые жителям Керчи, не имели никакого отношения к мосту. Сейчас объявлена угроза атаки, после устранения которой движение будет восстановлено.

«Просим не нагнетать. Работают все службы. <...> Информацию в сети о взрывах подтвердить не могу», — написал Крючков в своем Telegram-канале.

При этом движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о массированной атаке боевых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост. По его словам, было уничтожено три надводных беспилотника. Он добавил, что к ним присоединились воздушные дроны.

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#крымский мост
#владимир рогов
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Беспилотник ВСУ атаковал город Рыльск в Курской области
05 августа 2023, 00:12

Фото: iStock/Daria_Nipot

В Рыльске Курской области украинский дрон сбросил взрывные устройства, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стёкла в Покровском храме. На месте работают представители силовых структур и следственных органов. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее губернатор Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что отрядам добровольной народной дружины Курской области выдадут боевое оружие.

Отмечается, что первая партия оружия уже поступила. По словам губернатора, в ближайшее время число оружия увеличат до 300 единиц.

Старовойт подчеркнул, что в случае возникновения необходимости, дружинники будут помогать подразделениям ФСБ, Минобороны, полиции и Росгвардии.

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Старовойт заявил, что отрядам народной дружины Курской области выдадут боевое оружие

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#всу
#беспилотник
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Медведь едва не откусил голову американцу прямо возле дома
WJAC: Медведь укусил американца за голову прямо возле его дома
04 августа 2023, 22:50

Фото: iStock/JNevitt

В американском штате Пенсильвания мужчина столкнулся с медведем прямо возле своего дома, сообщает WJAC.
Американец спустился в гараж, чтобы наладить водопроводный шланг и натолкнулся на огромного медведя, который рылся в мусоре в поисках еды. Голодное животное испугалось и бросилось на мужчину, вцепившись ему в голову.  

К счастью, медведь быстро сбежал, а пострадавший ринулся в дом, где его супруга уже вызвала скорую помощь.  

В больнице раны американца успешно обработали, его жизни ничего не угрожает.  

Местные специалисты по охране природы установили ловушку для дикого зверя, однако, пострадавший заявил, что не хочет, чтобы напавшего на него медведя убивали.  

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#нападение
#животное
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