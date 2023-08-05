Нетрезвый полицейский сбил подростка на скутере в Нижегородской области

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Полицейский, севший за руль в нетрезвом виде, сбил подростка на скутере в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В ведомстве сообщают, что вечером, 4 августа, сотрудник муниципального отдела МВД «Пильнинский» в нетрезвом виде сел за руль и, не справившись с управлением при обгоне, врезался в скутер, которым управлял четырнадцатилетний подросток. Мальчик доставлен в больницу с травмами.
Сотрудники ГИБДД составили в отношении полицейского протокол по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.
Управление МВД по Нижегородской области продолжает проверку для выяснения всех деталей происшествия.
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Анастасия Чинкова