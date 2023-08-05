На Кубани нетрезвый мужчина утонул сразу после сделанного предложения руки и сердца

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) подтвердило удар по российскому танкеру Sig в Керченском проливе в ночь с 4 на 5 августа. В своём Telegram-канале ведомство сообщило, что после атаки морского дрона ВСУ судно получило пробоину в районе машинного отделения.