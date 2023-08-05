На Кубани нетрезвый мужчина утонул сразу после сделанного предложения руки и сердца

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В городе Тимашевск Краснодарского края утонул в реке, ныряя в нетрезвом состоянии. Трагедия случилась сразу после того, как он сделал предложение своей девушке.
В какой-то момент мужчина вдруг начал захлебываться и тонуть. Девушка стала звать на помощь. На крики прибежали другие отдыхающие и вытащили мужчину из воды. Он был без сознания. Также подоспели местные спасатели, которые пытались проводить реанимационные мероприятия. Однако подъехавшие врачи скорой помощи зафиксировали смерть мужчины.
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