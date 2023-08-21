Невзлетевший воздушный фонарик стал причиной убийства в пригороде Уфы

Фото: iStock/Milagros de Ibarra
Жительница Уфы убила сожителя из-за того, что не взлетел воздушный фонарик, который должен был «решить их судьбу». Об этом сообщает РИА Новости.
Мужчина пообещал женщине, что, если фонарик взлетит, он возьмёт её в жёны. Этого не произошло, что и стало причиной последующего убийства.
Происшествие случилось в садовом доме в пригороде Уфы. 47-летний мужчина и 38-летняя женщина находились в состоянии алкогольного опьянения. Нанесённый женщиной ножевой удар стал причиной скоропостижной смерти её сожителя. После совершения убийства, уфимка сразу же поспешила к соседям, которые вызвали полицию и скорую помощь.
Женщина полностью признала свою вину и на допросе изложила все детали и обстоятельства случившегося.
В настоящее время женщина находится в СИЗО, в её отношении возбуждено уголовное дело. Отмечается, что ранее она уже была судима по факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью.
Читайте также:
В Пермском крае подросток зарезал 19-летнего коллегу на рабочем месте
«Ангарского маньяка» осудят за убийство ещё трёх женщин
В Ставрополе участник СВО убил 71-летнего пенсионера
Происшествие случилось в садовом доме в пригороде Уфы. 47-летний мужчина и 38-летняя женщина находились в состоянии алкогольного опьянения. Нанесённый женщиной ножевой удар стал причиной скоропостижной смерти её сожителя. После совершения убийства, уфимка сразу же поспешила к соседям, которые вызвали полицию и скорую помощь.
В настоящее время женщина находится в СИЗО, в её отношении возбуждено уголовное дело. Отмечается, что ранее она уже была судима по факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью.
Читайте также:
В Пермском крае подросток зарезал 19-летнего коллегу на рабочем месте
«Ангарского маньяка» осудят за убийство ещё трёх женщин
В Ставрополе участник СВО убил 71-летнего пенсионера
Анастасия Чинкова