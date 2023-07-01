New York Post сравнил нашествие насекомых в Нью-Йорке с «библейской чумой»

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Рой маленьких крылатых насекомых захватил Нью-Йорк. Теперь местные жители сравнивают нашествие с библейской чумой
New York Post пишет, что жители города в шутку говорят о том, что насекомые в городе и дым от канадских пожаров намекает на «зловещий конец» Нью-Йорка.
При этом, по словам, экспертов, мошки являются безобидной тлей.
Энтомолог Американского музея естественной истории Дэвид Гримальди рассказал, что тля-это обычное садовое насекомое, питающееся растительным соком и скорее является признаком «здоровой окружающей среды», но никак не предвестником «библейского конца».
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При этом, по словам, экспертов, мошки являются безобидной тлей.
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Мария Фирсова