News9Live: Мужчина укусил друга любовницы за пенис из-за отказа от секса втроём

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В Индии мужчина укусил любовника знакомой за пенис из-за отказа заняться сексом втроём. Об этом пишет News9Live.
Инцидент произошёл в индийском штате Уттар-Прандеш. Житель города Канпур приехал в деревню Раутапур Кала к любовнице, намереваясь заняться сексом. Войдя в дом индиец увидел, что девушка пригласила ещё одного приятеля. Вдвоём они стали требовать, чтобы пострадавший поучаствовал с ними в групповом сексе.
Мужчина отказался, после чего приятель расстроившейся индианки напал на него. В ходе драки он повалил противника и несколько раз укусил его за пенис. Пострадавшему удалось сбежать, в настоящее время он госпитализирован и проходит лечение.
О произошедшем уведомили полицию, но житель Канпура отказался подавать заявление на любовницу и её друга. Правоохранители в свою очередь не стали закрывать дело, проводится дополнительное расследование.
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Мужчина отказался, после чего приятель расстроившейся индианки напал на него. В ходе драки он повалил противника и несколько раз укусил его за пенис. Пострадавшему удалось сбежать, в настоящее время он госпитализирован и проходит лечение.
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Диана Аванесян