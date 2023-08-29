Newsweek изменил название статьи, в которой признавал новые регионы РФ российскими

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Американское издание Newsweek, которое 28 августа вышло под заголовком, в котором, фактически, были признаны новые регионы РФ, изменило текст к утру 29 августа.
Напомним, вчера издание опубликовало статью под заголовком «Путин впервые более чем за год покидает Россию, заявил Кремль». В ней передали заявление пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова о том, что Владимир Путин собирается нанести ряд визитов в страны зарубежья этой осенью. При этом, за последний год российский лидер посетил ДНР, ЛНР, Херсонскую область и Крым. В то же время западные страны официально не признают присоединение этих регионов к Российской Федерации.
Сегодня же статья озаглавлена так - «Путин покидает Россию впервые после смерти Пригожина, заявил Кремль».
Также изменилось и наполнение текста. Теперь там уточняется, что Владимир Путин действительно покидал страну за последний год, однако, только один раз, в связи с ордером на арест, который выдал на российского лидера прокурор МУС. Однако, после этого глава РФ посещал как Крым, так и ДНР, ЛНР и Херсонскую область.
В результате, даже после правок, внесенных в статью, ее смысл продолжает напоминать признание Западом новых российских регионов.
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Сегодня же статья озаглавлена так - «Путин покидает Россию впервые после смерти Пригожина, заявил Кремль».
В результате, даже после правок, внесенных в статью, ее смысл продолжает напоминать признание Западом новых российских регионов.
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Евгения Парфентьева