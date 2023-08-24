Ни одно из тел погибших в крушении бизнес-джета Пригожина не удается опознать

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Тела погибших при крушении бизнес-джета Embraer Legacy 600 Евгения Пригожина не удается опознать, сообщает Telegram-канал Baza.
Тела сильно обгорели, а многие их части были оторваны во время крушения.
Биологический материал погибших отправили в Москву на генетическую экспертизу.
При этом, по информации «Фонтанки», по косвенным признакам специалисты все-таки опознали тело Пригожин среди погибших.
Ранее стало известно, что тела погибших в авиакатастрофе доставили в тверской морг. В распоряжении СМИ появились кадры, на которых тела жертв авиа трагедии достают из машин и заносят в здание тверского морга. Там будет проводится судебно-медицинская экспертиза.
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Биологический материал погибших отправили в Москву на генетическую экспертизу.
Ранее стало известно, что тела погибших в авиакатастрофе доставили в тверской морг. В распоряжении СМИ появились кадры, на которых тела жертв авиа трагедии достают из машин и заносят в здание тверского морга. Там будет проводится судебно-медицинская экспертиза.
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Евгения Парфентьева