Низкие уровни воды на Каспии грозят инцидентами с судами

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На этой неделе на Каспийском море из-за низких уровней воды могут произойти инциденты с судами различных классов. Об этом говорится на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Сообщается, что уровни воды ниже неблагоприятной отметки продолжают фиксироваться в Республике Дагестан, на Среднем Каспии, у Махачкалы. В этих регионах есть вероятность появления судебных прецедентов всех типов.
Согласно данным Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в целом гидрологическая обстановка на территории РФ соответствует сезонным нормам.
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что уровень воды в Днепре в районе Запорожской АЭС резко снизился.
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Согласно данным Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в целом гидрологическая обстановка на территории РФ соответствует сезонным нормам.
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Екатерина Коршунова