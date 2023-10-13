Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Низкие уровни воды на Каспии грозят инцидентами с судами

Низкие уровни воды на Каспии грозят инцидентами с судами

ВНИИ ГОЧС: низкие уровни воды на Каспии грозят инцидентами с судами
13 октября 2023, 11:28
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

На этой неделе на Каспийском море из-за низких уровней воды могут произойти инциденты с судами различных классов. Об этом говорится на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Сообщается, что уровни воды ниже неблагоприятной отметки продолжают фиксироваться в Республике Дагестан, на Среднем Каспии, у Махачкалы. В этих регионах есть вероятность появления судебных прецедентов всех типов.

Согласно данным Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в целом гидрологическая обстановка на территории РФ соответствует сезонным нормам.


Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что уровень воды в Днепре в районе Запорожской АЭС резко снизился.

Читайте также:

Рогов: В реке Днепр в районе ЗАЭС произошло резкое снижение уровня воды

В популярных районах Байкала содержание энтерококка превысило норму в 36 тысяч раз

Выяснена причина массовой гибели тюленей в Каспийском море
#море
#снижение
#дагестан
#заэс
#рф
#рогов
Читайте нас в
Сухогруз с украинским зерном столкнулся со следовавшим из России судном
13 октября 2023, 11:58

Фото: iStock/nektofadeev@gmail.com

Два сухогруза столкнулись в Мраморном море у острова Мармара, оба они получили разрушения. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
Согласно сообщению, столкнулись судно HAJE HALIMEH следовавшее из украинского порта Измаил в Валенсию, загруженное пшеницей и ASOMATOS, загруженное зерном. Оно шло с Кавказа в Россию и далее в израильский Ашдод. Уточняется, что палубы одного судна частично разрушена.

Также уточняется, что сухогрузы ходят под флагами Коморских островов и Панамы.

Накануне сообщалось, что правительство США ввело санкционные ограничения в отношении двух компаний и двух владельцев судов, перевозивших российскую нефть. Причиной стало нарушение так называемого потолка цен на «черное золото» из России.

Читайте также:

В Турции сообщили, что сухогруз Joseph Schulte перевозит контейнеры, а не сельхозпродукцию

Bloomberg: экспорт с Украины после прекращения зерновой сделки упал на треть

В Турции сомневаются в сохранении зерновой сделки без участия России
#судно
#контейнеры
#экспорт
#сделки
Читайте нас в
Сигнал «Режим» вводили в Ленобласти из-за неопознанного объекта в небе
13 октября 2023, 11:39

Фото: iStockBiletskiy_Evgeniy

Сигнал «Режим» вводили в Ленинградской области из-за обнаружения неопознанного объекта в небе. Однако через пол часа он удалился самостоятельно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, объект был обнаружен силами противовоздушной обороны днем ранее в окрестностях Великого Новгорода. Утром около 9 утра воздушный объект двигался со скоростью 210 километров в час на высоте около 7,3–8,3 тысячи метров.

После обнаружения данного объекта был введен «Режим», в рамках которого гражданские самолеты сменили курс, а системы ПВО и воинские части пришли в боевую готовность. Однако вмешиваться не пришлось, так как объект пропал.

Накануне также сообщалось, что экипажи пяти пассажирских самолетов подали сигналы тревоги, когда пролетали над территорий России.

Читайте также:

Стала известна причина, по которой сразу пять самолётов подали сигналы тревоги

Гладков: В Белгородской области сбит беспилотник ВСУ на подлете к городу

Богомаз: Силы РЭБ подавили атаку БПЛА ВСУ самолетного типа на Брянскую область
#беспилотник
#курс
#бпла
#режим
#всу
#пво
Читайте нас в
ХАМАС сообщил о гибели 13 заложников из-за ударов Израиля по Газе
13 октября 2023, 11:01

Фото: iStock/Cavan Images

Тринадцать заложников, в том числе иностранных граждан, погибли из-за обстрелов Израилем сектора Газа. Об этом сообщили в военном крыле палестинского движения ХАМАС.
«Тринадцать военнопленных, в том числе иностранцев, были убиты в результате интенсивных сионистских бомбардировок Северной провинции и провинции Газа за последние 24 часа», - говорится в сообщении палестинского движения.

При этом уточняется, что шесть пленных погибли в Северной провинции в двух разных местах. Еще семь человек погибли в трех разных местах от обстрелов Израиля.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с помощью бульдозеров разнесла пиццерию в городе Хувара за из-за рекламы с о снимком пожилой женщины, похищенной во время вторжения палестинских радикалов ХАМАС. 

Читайте также:

Иран может отрыть второй фронт против Израиля

ООН: Израиль дал 1,1 миллиону палестинцев 24 часа

Экс-премьер Израиля Беннет возмутился вопросу о судьбе палестинских детей
#человек
#израиль
#армия
#женщины
#иран
Читайте нас в
В Забайкалье бывшего сотрудника спецназа МВД осудили за убийство полицейского
13 октября 2023, 10:52

Фото: iStock/Zolnierek

Акшинский районный суд приговорил бывшего сотрудника спецназа МВД России к 9,5 года колонии строгого режима за убийство полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Подсудимому предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Сообщается, что с преступника также взыскали компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей в пользу супруги погибшего.

Напомним, в сентябре прошлого года сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков находился в служебной командировке в Акшинском районе, где был застрелен. Его тело обнаружили в служебной машине.

По словам сослуживцев погибшего, во время исполнения должностных обязанностей на них напали неизвестные. Однако, как стало известно, выстрел был произведен коллегой погибшего из-за необдуманных действий.

Читайте также:

В Отрадном пьяный водитель врезался в столб, перед этим повредив десять автомобилей

Суд в Москве отправил в СИЗО парня, до смерти избившего мужчину у ТЦ «Афимолл»

У крымского побережья выловили труп, предположительно, участника украинской ДРГ
#выстрел
#труп
#ук
#обвинение
#водитель
#супруги
#тц
#сизо
#рф
Читайте нас в
В Красноярске родители-сыроеды убили двухлетнюю дочь
В Красноярске двухлетняя девочка умерла из-за родителей-сыроедов
13 октября 2023, 10:45

Фото: iStock/vmargineanu

В Красноярске двухлетняя девочка умерла в многодетной семье из-за родителей-сыроедов, которые также предпочитали нетрадиционную медицину. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По версии следствия, 35-летний Денис и 36-летняя Светлана перестали употреблять в пищу мясо и рыбу несколько лет назад. Свою маленькую дочь они кормили также. Из-за неполноценной еды у ребенка развилось хроническое расстройство питания и анемия.

Кроме того, родители девочки были сторонниками нетрадиционной медицины. Они не водили девочку к врачам и сами также не обращались к медицинским специалистам.

Недавно ребенок заболел и остро нуждался в помощи врачей. Однако ее родители пренебрегли этим. Через два дня болезни девочка умерла.
Известно, что в семье растут еще две дочки четырех и семи лет. Против родителей возбуждено уголовное дело. 

Читайте также:

SHOT: Житель Пензы убил свою девушку, столкнув ее с лестницы

В Отрадном пьяный водитель врезался в столб, перед этим повредив десять автомобилей

В Москве администратор «Пятёрочки» угрожал клиенту ножом, а затем плюнул в него
#ребёнок
#уголовное родители
#мясо
Читайте нас в
SHOT: Житель Пензы убил свою девушку, столкнув ее с лестницы
Молодой пензенец столкнул свою девушку с лестницы, она погибла
13 октября 2023, 09:23

Фото: istockphoto/Олег Копьёв

В Пензе молодой парень во время ссоры столкнул свою девушку с лестницы. Молодая студентка упала неудачно и скончалась на месте, неделю не дожив до своего 18-летия.
Погибшая училась в Пензенском колледже современных технологий и жила в общежитии в одной комнате со своим молодым человеком Костей, передает телеграм-канал SHOT. Тело девушки обнаружили другие студенты в пролете между этажами в здании общаги. Она уже была мертва.

Одним из первых правоохранители допросили бойфренда погибшей. Тот не стал отпираться и признался, что случайно столкнул подругу с лестницы, когда они сильно поругались из-за бытовых причин. При падении она сильно ударилась головой о ступеньку и получила перелом основания черепа. Когда парень понял, что девушка мертва, он перепугался и сбежал с места преступления.

Молодой человек задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Читайте также:

Спасатели сняли с козырька магазина пострадавшего из-за девушки жителя Красногорска

NEA: Греческая певица Николау умерла после падения с лестницы

В Самарской области завели уголовное дело после смерти школьника из-за падения в ТЦ
#убийство
#человек
#девушка
#студенты
#уголовное дело
#общежитие
Читайте нас в
В Отрадном пьяный водитель врезался в столб, перед этим повредив десять автомобилей
13 октября 2023, 00:40

Фото: iStock/Kukurund

Подмосковные полицейские задержали в Отрадном нетрезвого водителя, который повредил десять припаркованных автомобилей перед тем, как врезаться в столб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
«По предварительной информации, водитель автомобиля марки Mitsubishi повредил десять припаркованных машин и совершил наезд на мачту городского освещения», — сообщили в пресс-службе главка.

Виновник ДТП, которым оказался житель Каширы 1997 года рождения, был задержан правоохранителями на месте происшествия. В отношении него был составлен административный протокол по ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Сейчас проводится проверка.

Читайте также:

Два человека погибли после ДТП с электричкой в Лосино-Петровском

В подмосковных Люберцах водитель каршеринга устроил ДТП, уходя от погони

В жутком ДТП в Карачаево-Черкесии погибли четыре человека
#пьянство
#дтп
#автомобили
#московская область
Читайте нас в
Гладков: В Белгородской области сбит беспилотник ВСУ на подлете к городу
12 октября 2023, 23:18

Фото: iStock/NiseriN

В Белгородской области на подлете к городу сбили украинский беспилотник, сообщил в своём Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
«В Яковлевском городском округе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Ранее в Брянской области также была пресечена попытка атаки ВСУ беспилотником самолетного типа, о которой сообщил губернатор Александр Богомаз. БПЛА был подавлен на окраине Брянска силами радиоэлектронной борьбы, в результате атаки никто не пострадал.

Напомним, что в результате удара беспилотника ВСУ под Белгородом ранения получили журналист Sputnik и его жена, их четырехлетняя дочь погибла. Об этом сообщил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также:

Богомаз: Силы РЭБ подавили атаку БПЛА ВСУ самолетного типа на Брянскую область

Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Брянской области

При падении БПЛА под Белгородом ранен журналист Sputnik, его дочь погибла
#бпла
#белгород
#всу
Читайте нас в
Во Франции начали расследование возможного отравления журналистки Овсянниковой
12 октября 2023, 21:31

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Во Франции начали расследование возможного отравления бывшей сотрудницы «Первого канала» Марины Овсянниковой, сообщает «ТАСС» со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Издание Le Figaro сообщает, что Овсянниковой стало плохо 12 октября после того как она обнаружила неизвестный порошок у двери свой квартиры в Париже. После этого бывший редактор «Первого канала» почувствовала себя плохо. 

«(Овсянникова) сообщила, что почувствовала себя плохо, когда выходила из своей квартиры. Она посчитала, что ее попытались отравить. Пока что мы можем сказать, что нас уведомили о ее показаниях. Расследование было поручено судебной полиции», - прокомментировали ситуацию в прокуратуре. 

Напомним, Марина Овсянникова стала известна после того как вышла в прямой эфир «Первого канала» с антивоенным плакатом. В начале октября Басманный суд Москвы заочно приговорил Овсянникову к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, признав ее виновной в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ.

Читайте также: 

Кадыров опубликовал новое видео со сжегшим Коран Журавелем

Суд в Москве отправил в СИЗО парня, до смерти избившего мужчину у ТЦ «Афимолл»

В Москве администратор «Пятёрочки» угрожал клиенту ножом, а затем плюнул в него
#суд
#расследование
#рф
#париж
#отравление
#журналист
Читайте нас в
Достижения.рф