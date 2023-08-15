Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ NL Times: в Нидерландах медбрата отстранили от работы за секс с пациенткой

NL Times: в Нидерландах медбрата отстранили от работы за секс с пациенткой

15 августа 2023, 14:27

Фото: iStock/VILevi

Медбрата психиатрической больницы в Нидерландах отстранили от работы за интимные отношения с пациенткой. Об этом сообщает NL Times.
Отмечается, что медицинский работник навещал 24-летнюю пациентку у нее дома, имел с ней сексуальные отношения, а также отправлял девушке сообщения и фото интимного характера. Для возлюбленной пациентки медбрат совершил кражу седативного средства лоразепам.

Сообщается, что медицинского работника отстранили от обязанностей на год, 6 месяцев из которых условно. Обвиняемого также обязали пройти терапию у психолога.


Напомним, ранее в Ижевске 15-летняя школьница получила перелом позвоночника, спасаясь от педофила. Пострадавшая девушка была найдена под окнами дома на Пушкинской улице. Школьница осталась жива, у нее диагностировали перелом позвоночника.

Читайте также:

В Дагестане подозреваемые в разбое при задержании открыли огонь по полицейским

В Каспийске спасли девочку, которая вылезла в окно на 9 этаже

В Ижевске школьница выпрыгнула из окна четвертого этажа, убегая от педофила
#окно
#фото
#отношения
#дома
#девушка
#школьница
#больница
#медработники
Читайте нас в
Могильщик убил и закопал мужчину, который приревновал к нему свою жену
На Кубани могильщики убили и закопали мужчин, которые пришли к ним на разборки из-за ревности
15 августа 2023, 15:00

Фото: iStock/FOTOKITA

В селе Новопавловка Краснодарского края муж приревновал свою жену к могильщику, взял друга и пошел на разборки, однако, назад в семью так и не вернулся, сообщает Telegram-канал SHOT.
7-летний житель кубанского села был счастлив со своей 33-летней женой, пока в небольшой населенный пункт не приехал новый могильщик. Мужчина начала ревновать свою возлюбленную к новому горожанину, поэтому, взял друга и пошел на разборки.

Разгневанные мужчины ворвались прямо в квартиру, где могильщик жил с двумя своими коллегами с кладбища. В результате завязавшейся драке работники кладбища убили обоих мужчин, затолкали в машину трупы, вывезли их в лес и закопали.

Двойное убийство могильщикам скрыть не удалось. Свежие могилы нашли местные жители, раскопали их и обнаружили ревнивого мужа с товарищем.

Всех троих могильщиков задержали, сейчас с ними работают следователи. Из квартиры, в которой все произошло, изъяли орудие убийства – топор. 

Читайте также:

На Кубани потерпел крушение военный самолет Л-39

Пропавших отца и сына разыскивают в горах Кубани

CNN: Бывшие американские полицейские признались в пытках над двумя чернокожими
 
 
 
#краснодарский край
#убийство
#кладбище
Читайте нас в
В Нижегородской области на пилораме найдены тела двух мужчин
15 августа 2023, 14:52

Фото: iStock/Motortion

В Выксе на улице Казерадского двоих рабочих нашли мёртвыми в помещении пилорамы.
РЕН ТВ пишет, что трупы 31-летнего и 47-летнего рабочих обнаружил бригадир предприятия. Они лежали на кроватях в бытовке пилорамы.
 
Правоохранители не нашли на телах признаков насильственной смерти. По предварительной версии, рабочие скончались от отравления алкоголем. На месте найдены бутылку водки. 

Ранее в Таджикистане было найдено тело первого заместителя председателя правления «Ориёнбанка» Шухрата Исматуллоева.
Банкира похитили в июне. Исматуллоева пытали электрошокером, а на следующий день убили. Труп сбросили в реку. Тело идентифицировали по зубам. По делу об убийстве задержаны 13 человек, ещё 3 в розыске.

Читайте также:

В Таджикистане обнаружено тело убитого банкира Исматуллоева

В Свердловской области обнаружено тело 16-летней девушки, которая просила её не убивать

В Грузии увеличилось число жертв оползня


 
#чп
#рабочие
#полиция
Читайте нас в
В Пермском крае на мясокомбинате эвакуировали людей из-за выброса аммиака
15 августа 2023, 14:37

Фото: istockphoto/photovs

В городе Чайковский Пермского края на мясокомбинате произошёл выброс аммиака.
В МЧС подчеркивают, что угрозы местным жителям нет.
 
«Выхода аммиака за пределы помещения не допущено», —сказано в сообщении. Из здания предприятия самостоятельно эвакуировались 220 человек. На место ЧП отправили около 60 спасателей.
В результате аварии пострадали трое мужчин. Двое из них госпитализированы, третьему оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.
 
Состояние пострадавших медики оценили как удовлетворительное.

Читайте также:

Выплаты после взрыва в Сергиевом Посаде уже получили более 90 человек

Мощность взрыва в Махачкале оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте

Mash: Угроза взрыва в Большом театре в Москве
#авария
#чп
#спасатели
Читайте нас в
Полиция задержала иностранку с килограммом кокаина
В Воронеже задержали иностранку с килограммом кокаина
15 августа 2023, 14:33

Фото: iStock/vladans

В центре Воронежа задержали гражданку одной из стран Средней Азии и изъяли у нее более чем килограмм кокаина, сообщили представители ГУМВД по региону.
«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали на территории Центрального района областного центра 31-летнюю гражданку одной из республик Средней Азии, подозреваемую в незаконном обороте запрещенных веществ», - прокомментировали ситуацию в МВД.

Во время обысков в арендованной квартире задержанной полицейские изъяли более килограмма запрещенных веществ. По информации МВД, женщина приобрела наркотики через интернет и планировала расфасовать их небольшими партиями на продажу.

В настоящий момент подозреваемая находится под стражей. На нее возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере, которое предусматривает пожизненное лишения свободы. 

Читайте также:

Власти Сингапура казнили женщину впервые за почти 20 лет

В Шатуре сотрудники ФСБ ликвидировали контролируемую с Украины крупную нарколабораторию

Baza: Из отдела полиции Магнитогорска пропали наркотики, которые были вещдоками по уголовным делам
 
 
 
 
#воронеж
#наркотики
#мвд
Читайте нас в
Выплаты после взрыва в Сергиевом Посаде уже получили более 90 человек
15 августа 2023, 14:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Более 90 человек получили выплаты от губернатора Подмосковья после взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.
«Сейчас допуск на территорию предприятия, где произошёл взрыв, закрыт. На месте работают сотрудники Следственного комитета. В Сергиево-Посадской больнице остаётся один раненый. Начались выплаты пострадавшим. На данный момент выплаты от губернатора Подмосковья получили более 90 человек», – написал Акулов в своём Telegram-канале. 
По его словам, выплаты назначаются тем, кто обратился в районную  больницу.
 
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил, что семьям погибших в результате взрыва выплатят по 2 млн рублей, получившим травмы – от 100 тыс до 500 тыс. 
 
Взрыв повредил 624 квартиры в 100 многоквартирных домах. Разбитые окна начал заменять Фонд капитального ремонта. Они уже заменены в 23 квартирах, четырёх общественных и технических помещениях. 
 
От взрыва пострадали частные и садовые дома. Есть информация от 53 заявителей, более половины домов уже обследовано.
 
По данным Акулова, в списках владельцев повреждённых автомобилей - 223 человека. Им позвонят и назначат время оформления выплаты, расскажут, какие документы принести.
 
Взрыв прогремел 9 августа в арендованном здании производства пиротехнической продукции «Пиро-Росс», прилегающем к Загорскому оптико-механическому заводу. Пострадал 81 человек, один погиб. Пропавшими без вести числятся восемь человек.
 
Расследуется уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Суд по ходатайству следствия арестовал 69-летнего технического директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева

Читайте также:

На горячую линию после взрыва поступило более 270 обращений жителей Сергиева Посада

Взрыв в Сергиевом Посаде повредил более 110 зданий

Воробьёв: власти помогут жителям Сергиева Посада, у которых при взрыве пострадало имущество
 

#взрыв
#сергиев посад
#выплаты
#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Полиция начала штурм Киево-Печерской лавры
УПЦ: Полиция начала штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры
15 августа 2023, 14:07

Фото: iStock/Evgenij84

Полиция начала штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры, сообщили представители УПЦ в своем Telegram-канале.
«Прямо сейчас происходит штурм 54-го, 57-го и 58-го корпусов лавры. Как сообщают из Киево-Печерской лавры, полиция оцепила указанные корпуса. Они уже срезали замки и ворвались в 57-й корпус», - прокомментировали ситуацию представители УПЦ.

В канонической УПЦ добавили, что в корпусах, на которые напала полиция, живут как паломники, так и монахи. В то же время полиция штурмует лавру с автоматами. 

​Украинские полицейские не позволяют передавать прихожанам, запертым в Киево-Печерской лавре, продукты и воду. На территорию лавры никого не впускают и не выпускают тех, кто раньше попал туда. На кадрах видео, опубликованном там же, видно, как полицейские перекидывают обратно хлеб и воду, которые неравнодушные люди просят передать прихожанам, которые заперты в нескольких корпусах монастырского комплекса.

Читайте также:

Суд в Киеве запретил УПЦ препятствовать деятельности музея «Киево-Печерская лавра»

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из-под стражи под залог

Украинские православные после захвата храмов раскольниками проводят службы в поле и в палатках
 
#храм
#украина
#церковь
#полиция
Читайте нас в
Поклонник Лады Дэнс угрожает ей убийством
Отвергнутый поклонник Лады Дэнс угрожает ей убийством
15 августа 2023, 13:53

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Пострадавшая в страшной аварии певица Лада Дэнс призналась, что ей угрожают убийством, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, угрозы убийства певице поступают от отвергнутого поклонника.

Однако, помимо влюбленного мужчины Дэнс преследуют и простые недоброжелатели. Угрозы сыпятся в социальных сетях, сообщениях, хейтеры певицы даже стали звонить ей по телефону.

В результате, ко все еще не отошедшей от ДТП певице пришлось приставить телохранителя.

«Голова будет отвинчена у любого, кто попытается подойти не с цветами. Открутим все части тела, независимо от гендера», - заявил менеджер Дэнс и пообещал, что вычислит каждого, кто угрожал звезде. 

Читайте также:

Лада Дэнс начала получать угрозы после серьёзной аварии

Адвокат Добровинский рассказал, на что может рассчитывать Лада Дэнс после аварии

Появились первые фото Лады Дэнс после серьёзной аварии
 
#певица
#дтп
Читайте нас в
Два человека получили ранения при обстреле ВСУ
Гладков: ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Шебекино, ранены два человека
15 августа 2023, 13:47

Фото: iStock/frantic00

Силы украинских формирований обстреляли Новую Таволжанку в Шебекино, два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона сообщил, что артиллерийские мины разорвались вблизи дома мирных жителей, где проходили восстановительные работы. 

Мужчина и женщина получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение. По словам Гладкова, состояние пострадавших врачи оценивают, как удовлетворительное. 

Ранее сообщалось, что группировка российских сил «Восток» уничтожила более 20 боевых позиций ВСУ в ДНР. 

Читайте также: 

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ отправляют в штурмы провинившихся бойцов

Стало известно о продолжающейся милитаризации Харькова 


#врачи
#женщина
#мужчина
#дома
#днр
#всу
Читайте нас в
Полуторагодовалый малыш погиб от удара током в спальне родителей
Полуторагодовалого малыша убило зарядным устройством в Новокузнецке
15 августа 2023, 13:17

Фото: iStock/izzzy71

В Новокузнецке полуторагодовалый малыш умер от удара током, засунув в рот провод от зарядного телефона. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В момент трагедии, родителей рядом с ребенком не было. Отмечается, что кроме мальчика, семья воспитывала еще двоих детей.

Находясь в спальне родителей, полуторогодовалый ребенок решил поиграть с проводом от зарядного устройства, который был подключен к розетке. Он взял в рот один из концов провода и получил удар током. Спасти жизнь ребенка не удалось, он скончался на месте. 

По факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

Читайте также: 

СК: Трёхлетний ребёнок утонул в декоративном бассейне гостиницы под Зеленоградском

Подростка убило разрядом тока на вагоне-цистерне в Махачкале

В Петербурге при странных обстоятельствах умер двухдневный малыш
#проверка
#ребёнок
#дело
#семья
#уголовное дело
#жизнь
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников