NL Times: в Нидерландах медбрата отстранили от работы за секс с пациенткой

Фото: iStock/VILevi
Медбрата психиатрической больницы в Нидерландах отстранили от работы за интимные отношения с пациенткой. Об этом сообщает NL Times.
Отмечается, что медицинский работник навещал 24-летнюю пациентку у нее дома, имел с ней сексуальные отношения, а также отправлял девушке сообщения и фото интимного характера. Для возлюбленной пациентки медбрат совершил кражу седативного средства лоразепам.
Сообщается, что медицинского работника отстранили от обязанностей на год, 6 месяцев из которых условно. Обвиняемого также обязали пройти терапию у психолога.
Напомним, ранее в Ижевске 15-летняя школьница получила перелом позвоночника, спасаясь от педофила. Пострадавшая девушка была найдена под окнами дома на Пушкинской улице. Школьница осталась жива, у нее диагностировали перелом позвоночника.
Читайте также:
В Дагестане подозреваемые в разбое при задержании открыли огонь по полицейским
В Каспийске спасли девочку, которая вылезла в окно на 9 этаже
В Ижевске школьница выпрыгнула из окна четвертого этажа, убегая от педофила
Сообщается, что медицинского работника отстранили от обязанностей на год, 6 месяцев из которых условно. Обвиняемого также обязали пройти терапию у психолога.
Читайте также:
В Дагестане подозреваемые в разбое при задержании открыли огонь по полицейским
В Каспийске спасли девочку, которая вылезла в окно на 9 этаже
В Ижевске школьница выпрыгнула из окна четвертого этажа, убегая от педофила
Екатерина Коршунова