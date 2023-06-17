Ночью косовская полиция запугивала мирных сербов

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«Они вошли из южной части более с чем 30 бронированными автомобилями и в масках, издевались над всей северной Митровицей. Внутри оцепленного города не только патрулировали, но и... останавливали автомобили, обыскивали людей, били и оскорбляли», - прокомментировал ситуацию Петкович.
Ранее «Радио 1» сообщало, что пользователи Twitter подловили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу на лжи, после того, как он заявил, что в день приезда делегации ЮАР в Киев Россия обстреляла город.