Ночью Крым был атакован украинскими беспилотниками

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Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о срабатывании систем противовоздушной обороны в нескольких районах республики. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Ранее сообщалось о взрывах в Новоросийске. Местные жители услышали несколько хлопков. Позже, в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу. Дроны противника были уничтожены. Пострадавших и разрушений, в результате попытки террористического акта - нет.
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Анастасия Крестьянова