Ночью в Крыму сбили два беспилотника

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Глава Крыма Аксёнов сообщил, что ночью на севере республики по двум целям сработала система ПВО
Над севером Крыма минувшей ночью дважды сработала система противовоздушной обороны и сбила беспилотники Вооружённых сил Украины. Об этом в своём телеграм-канале написал глава республики Сергей Аксёнов.
Губернатор не назвал точное местоположение, где были зафиксированы БПЛА и на какую стратегическую цель была направлена их атака. Также Аксёнов не уточнил, какого типа были беспилотники: самолётного или квадрокоптеры.
Ранее сообщалось, что беспилотники Вооружённых сил Украины сбросили три взрывных устройства на населённый пункт Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области.
Губернатор не назвал точное местоположение, где были зафиксированы БПЛА и на какую стратегическую цель была направлена их атака. Также Аксёнов не уточнил, какого типа были беспилотники: самолётного или квадрокоптеры.
В результате удара вражеских дронов жертв и раненых нет. При этом осколки снарядов повредили один из автомобилей с прицепом.
Андрей Гаврилов