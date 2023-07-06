Ногинские полицейские задержали подозреваемого в поджоге иномарки

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В Ногинске полицейские задержали подозреваемого в умышленном уничтожении имущества. Об этом сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его возле одного из домов города. Им оказался 32-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника заключили под стражу. Мотивы его поступка выясняются.
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