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Новосибирск накрыл сильный град

В Новосибирске прошёл сильный град
04 сентября 2023, 19:57
Фото: istockphoto.com/AlexandrIvasenko

Фото: istockphoto.com/AlexandrIvasenko

В Новосибирске вечером прошёл сильный град, размер осадков достигал размеров куриного яйца. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что из-за погодной стихии пострадали автомобили.

Так, примерно в 19 часов по местному времени в городе начался сильный дождь, а затем посыпался град, который покрыл собой все дороги и тротуары. Автовладельцы пытались уберечь машины от осадков, однако на многих авто остались вмятины.


Закончился град также резко, как и начался.

До этого вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что больше 44 тысяч жителей Приморья пострадали от масштабных паводков в августе. По его словам, на сегодняшний день ущерб оценивается в семь миллиардов. Он подчеркнул, что необходимо разобраться в том, какие меры следует принимать, чтобы в дальнейшем не тратить большие средства из бюджета на компенсацию ущерба.

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#град
#автомобили
#погода
#ущерб
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В Петербурге зафиксирован рост числа мошенничеств
04 сентября 2023, 18:04

Фото: istockphoto.com/Diy13

В Санкт-Петербурге растёт число мошенничеств, большая часть из которых – с использованием информационных технологий и телекоммуникации (ИТТ). Об этом рассказал прокурор Виктор Мельник.
Он отметил, что преступлений, совершённых с использованием интернета и телекоммуникаций, составляет 85% от общего числа всех мошеннических действий.

«Этот вид преступности включает деяния, совершённые с использованием интернета, средств мобильной связи и банковских карт. Большая часть подобных криминальных проявлений направлена на хищение чужого имущества и квалифицируется как кража и мошенничество», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Мельник.

Такая тенденция, по словам прокурора, связана с развивающейся в обществе цифровизацией.

Он добавил, что правоохранительные органы города уже стали привлекать к ответственности операторов связи, которые, видя подозрительные звонки абонентам, пропускают их.

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#статистика
#преступление
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Сотрудники Росгвардии в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве
04 сентября 2023, 17:43

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

В ходе патрулирования улиц округа Химки, сотрудникам Росгвардии поступила информация, что во дворе жилого дома на улице Лесная происходит драка между двумя мужчинами.

Росгвардейцы оперативно прибыли на место проишествия. Сотрудники узнали, что между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один нанес другому множественные удары ножом в область шеи и туловища. Травмы оказались не совместимы с жизнь и один из мужчин скончался на месте.

Сотрудники Росгвардии провели задержание 32 -летнего местного жителя и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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В Тульской области повар получил 10 лет колонии за убийство двух женщин в 2005 году
04 сентября 2023, 17:42

Фото: iStock/sanchairat

Добринский районный суд вынес приговор 43-летнему жителю Тульской области за убийство двух женщин, которое он совершил в 2005 году, сообщает Gorod48.RU.
Убийство произошло в деревне Покровка Добринского района в мае 2005 года. 

По информации прокуратуры Липецкой области, в 2005 году две женщины пришли в гости к своему, тогда еще 25-летнему, знакомому, который работал поваром. У них завязалась ссора, в результате которой он дарил одну из них по лицу. Вторая попыталась убежать и позвать на помощь, однако, мужчина нанес ей удар ножом в шею, а затем схватил первую, ударил ее ножом в живот, накинул веревку на шею и придушил. 

Тела убитых преступник закопал в заброшенных участках деревни, а место преступления отмыл и отчистил. Позже полиция все же нашла останки его жертв, однако, им понадобилось 17 лет, чтобы установить личность убийцы. 

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление» и приговорили его к 10 годам лишении свободы в колонии строго режима.

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#полиция
#преступление
#убийство
#уголовное удар
#тульская область
#суд
#приговор
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ВСУ атаковали беспилотником Клинцовскую ТЭЦ
Богомаз: Украина попыталась атаковать беспилотником Клинцовскую ТЭЦ
04 сентября 2023, 17:28

Фото: iStock/aapsky

Глава региона Александр Богомаз сообщил, что украинские формирования осуществили попытку террористической атаки Клинцовской ТЭЦ в Брянской области. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По его словам, российским военнослужащим удалось зафиксировать дрон и перехватить его средствами РЭБ. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет. Беспилотник противника был подавлен и рухнул в поле. На место происшествия прибыли экстренные службы. 

Прежде сообщалось, что военнослужащие Украины вновь пытаются атаковать Брянск, в городе слышны взрывы. 
 
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#пво
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Берлинская прокуратура обвинила кардиолога клиники Charite в двойном убийстве
04 сентября 2023, 15:35

Фото: istockphoto/PatrikSlezak

Прокуратурой Берлина предъявлено обвинение в убийстве двух пациентов кардиологу известной по всему миру клиники Charite.
Берлинская прокуратура предъявила обвинение 56-летнему кардиологу, который работает в Charite, по двум пунктам в убийстве. Также 39-летняя медсестра подозревается в соучастии в одном из убийств.
 
Известно, что 22 ноября 2021 года обвиняемый приказал четырем медсестрам остановить реанимацию 73-летнего пациента, которая проводилась успешно. Потом он сказал одной из медсестер ввести пациенту смертельную дозу седативного препарата. Но пациент не скончался. Тогда кардиолог ввёл ему ещё одну дозу. Она и привела к смерти.
 
Второй случай датирован 23 июля 2022 года. Обвиняемый ввёл 73-летней женщине пару доз седативного препарата, и та умерла.
 
Прокуратура считает, что обвиняемым двигали эгоистичные мотивы. Он получал удовольствие от того, что мог решать, когда именно умрут его пациенты.
 
В данный момент следователи выясняют, причастен ли обвиняемый к другим смертям пациентов Charite.

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#врач
#врачи
#клиника
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Россиянка, обвиняемая в убийстве десятимесячной дочери, умерла в больнице
В Ярославле умерла женщина, обвиняемая в убийстве десятимесячной дочери
04 сентября 2023, 15:29

Фото: iStock/gorodenkoff

В Ярославле скончалась женщина, которую обвиняли в убийстве десятимесячной дочери, сообщает «ТАСС» со ссылкой на Следственный комитет.
13 июля у Толбухинского моста акватории реки Которосль в Ярославле 35-летняя многодетная мать утопила свою десятимесячную дочь. Женщину задержали и возбудили на нее уголовное дело за убийство малолетнего. Ее поместили в СИЗО, а 4 сентября стало известно, что обвиняемая скончалась. Причины ее смерти не раскрываются. 

«Следственными органами СК России по Ярославской области проводится проверка по факту смерти 35-летней женщины», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе СК РФ.

Отмечается, что женщину доставили в больницу из СИЗО, там она и скончалась.

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Суд приговорил жителя Курской области Коршакова к 20 годам колонии за госизмену
04 сентября 2023, 15:26

Фото: iStock/Zolnierek

Суд приговорил жителя Железногорска к 20 лет лишения свободы за госизмену, подготовку к диверсии и торговлю наркотиками. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области.
Отмечается, что дело рассматривалось в закрытом заседании, по этой причине обстоятельства преступлений не разглашались.

Напомним, ранее украинский суд заочно осудил главу запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова по уголовной статье «Госизмена». Рогова судили по статьям «Государственная измена, совершенная в условиях военного положения» и «Пособничество государству-агрессору в форме добровольного сбора и передачи материальных ресурсов».

Суд заочно приговорил общественного деятеля к 15 годам лишения свободы.

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#суд
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#дело
#фейки
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В Азовском море потерпел крушение вертолет Ка-52
04 сентября 2023, 15:03

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В Азовском море рухнул вертолет Ка-52, экипаж удалось спасти. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник в спасательных службах.
Согласно сообщению, инцидент произошел утром 1 сентября. Вертолет рухнул в акватории Азовского моря примерно в 1,5 километрах от береговой линии. По предварительным данным, на борту потерпевшего крушение воздушного судна находились два члена экипажа. Их удалось спасти.

Причиной крушения вертолета стали неблагоприятные погодные условия. Уточняется, что в районе был густой туман, который сильно снижал обзор.

Напомним, 29 августа в Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в результате крушения вертолета Ми-8 жители региона и жилые постройки не пострадали. Глава региона также подтвердил информацию, что разбившийся вертолет принадлежал ФСБ.По словам губернатора, в результате катастрофы погибли три человека, которые являлись членами экипажа. 


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#инцидент
#крушение
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В Ленобласти вынесли первый в России приговор за повреждение воинского захоронения
04 сентября 2023, 14:55

Фото: iStock/gorodenkoff

В Ленинградской области суд вынес первый в России приговор за повреждение воинского захоронения в отношении предпринимателя Юрия Мацко, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.
«Тосненской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Юрия Мацко», - отметили в ведомстве. 

Дело в отношении бизнесмена было возбуждено еще в 2021 году. В то время его фирма ООО «Эврикал» проводила строительные работы Тельмановском сельском поселении, где располагается воинское захоронение времен Великой Отечественной войны. При проведении работ были обнаружены останки солдат, однако, работы продолжились, а кости советских героев были вывезены с места захоронения вместе с лишней землей. 

Мацко признали виновынм по уголовной статье «Уничтожение либо повреждение расположенных на территории РФ воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов».

Суд назначил предпринимателю наказание в виде штрафа в 2,4 миллиона рублей, а также арестовал имущество осужденного.

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