Новосибирск накрыл сильный град

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Так, примерно в 19 часов по местному времени в городе начался сильный дождь, а затем посыпался град, который покрыл собой все дороги и тротуары. Автовладельцы пытались уберечь машины от осадков, однако на многих авто остались вмятины.
До этого вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что больше 44 тысяч жителей Приморья пострадали от масштабных паводков в августе. По его словам, на сегодняшний день ущерб оценивается в семь миллиардов. Он подчеркнул, что необходимо разобраться в том, какие меры следует принимать, чтобы в дальнейшем не тратить большие средства из бюджета на компенсацию ущерба.
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