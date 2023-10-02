Новосибирская школьница напала на подругу с канцелярским ножом из-за внешности

Фото: ГУ МВД РФ по МО
В Новосибирской области 14-летняя девочка изуродовала 13-летнюю подругу канцелярским ножом.
«Комсомольская Правда» пишет, что школьницы жили в одном посёлке, вместе ходили в школу. Девочки считались тихими и спокойными, а их семьи характеризовались как благополучные.
13-летняя девочка пропала 1 октября. Местные жители планировали организовать поиски, но позже выяснилось, что девочка нашлась. Она пошла с подругой в лес, где подруга хотела совершить «казнь». Пострадавшая школьница отделалась ранениями, смогла сбежать и позвонить знакомым. Что стало причиной ссоры, не сообщается. По одной из версий, 14-летняя подруга якобы завидовала внешности 13-летней девочки.
Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Правоохранители решают вопрос о мере пресечения для нападавшей, которой теперь грозит до 6 лет колонии.
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13-летняя девочка пропала 1 октября. Местные жители планировали организовать поиски, но позже выяснилось, что девочка нашлась. Она пошла с подругой в лес, где подруга хотела совершить «казнь». Пострадавшая школьница отделалась ранениями, смогла сбежать и позвонить знакомым. Что стало причиной ссоры, не сообщается. По одной из версий, 14-летняя подруга якобы завидовала внешности 13-летней девочки.
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Мария Фирсова