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Новосибирская школьница напала на подругу с канцелярским ножом из-за внешности

02 октября 2023, 18:28
Фото: ГУ МВД РФ по МО

Фото: ГУ МВД РФ по МО

В Новосибирской области 14-летняя девочка изуродовала 13-летнюю подругу канцелярским ножом.
«Комсомольская Правда» пишет, что школьницы жили в одном посёлке, вместе ходили в школу. Девочки считались тихими и спокойными, а их семьи характеризовались как благополучные.

13-летняя девочка пропала 1 октября. Местные жители планировали организовать поиски, но позже выяснилось, что девочка нашлась. Она пошла с подругой в лес, где подруга хотела совершить «казнь». Пострадавшая школьница отделалась ранениями, смогла сбежать и позвонить знакомым. Что стало причиной ссоры, не сообщается. По одной из версий, 14-летняя подруга якобы завидовала внешности 13-летней девочки.


Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Правоохранители решают вопрос о мере пресечения для нападавшей, которой теперь грозит до 6 лет колонии.

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#школьники
#дети
#чп
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В Краснодарском крае школьница ушла из дома из-за неоплаченного отцом маникюра
02 октября 2023, 18:56

Фото: istockphoto/Dima Berlin

В Краснодарском крае идут поиски девушки, которая ушла из дома после отказа отца дать деньги на маникюр.
Telegram-канал Kub Mash сообщает, что в станице Стародеревянковской в начале лета девушка договорилась с отцом, что на каникулах будет делать любые процедуры, а после начала учебного года откажется от салона. Но на минувших выходных школьница вновь попросила у отца деньги на косметические процедуры. Отец отказал. В ответ школьница заявила, что не будет учиться, а также выполнять домашние дела.
 
Отец не воспринял всерьёз угрозы. А когда вечером вернулся домой, дочери уже не было дома. На телефонные звонки девушка не отвечает. Поиски школьницы продолжаются.

Ранее сообщалось, что СК РФ  проверит мать, которая выставила дочь из квартиры за позднее возвращение.

В соцсетях распространилось видео, на котором видно как женщина в кубанском городе Курганинск выталкивает девочку, ругая её за позднее возвращение. Согласно данным камер видеонаблюдения, с которых и было изъято видео, в этот момент было 19:30. После этого женщина начала скидывать с лестницы вещи дочери. Затем женщина всё же пустила ребёнка домой, но через некоторое время девочка обратилась за помощью к соседям, жалуясь на головную боль после побоев матери.

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#школьники
#дети
#родители
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Охранники московского бара избили сотрудницу МИД
Mash: В баре Москвы охрана избила девушку, представившуюся сотрудницей МИД
02 октября 2023, 17:07

Фото: iStock/demaerre

В одном из баров Москвы охранники избили девушку, которая представилась сотрудницей МИД, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в баре Different на Патриарших прудах.

24-летняя девушка перебрала с алкоголем и начала валяться на полу, охрана решила вывести посетительницу из заведения, однако, вели себя они не очень аккуратно, и оставили на девушке синяки. 

Избитая достала мобильный телефон и начала снимать происходящее. На записи слышно, как девушка кричит, что является сотрудницей МИД. Она самом деле же она общественник из Российской ассоциации международного сотрудничества при МИД России.

За девушкой приехала скорая помощь. Помимо ссадин, ушибов и гематом у неё предварительно диагностировали закрытую травму головы.

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#телефон
#скорая охрана
#мид
#инцидент
#москва
#избиение
#алкоголь
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В Крыму кабан выскочил из моря и напугал туристов
02 октября 2023, 16:31

Фото: istockphoto/.Neil_Burton

В сети появилось видео, на кадрах которого кабан выбегает из моря.
ЧП случилось на пляже в поселке Мирный в Крыму.

На видеокадрах слышно, как отдыхающие удивляются увиденному. Потом люди начали разбегаться и предупреждать друг друга, что кабан может напасть, и лучше от него держаться подальше. Как животное оказалось в море, не сообщается. 

Ранее крупного питона обнаружили в доме в таиландской провинции Аюттхая. Чонисара Руджинатх утром услышала шум в комнате маленького племянника. Она решила, что упал потолочный вентилятор. Женщина вошла в комнату и увидела дыру в потолке. Ей стало ясно, что в комнате может находиться змея. 

Она быстро унесла ребёнка и вызвала спасателей. Потом начала искать кошек. Питомец редкой породы Кхао Мани оказался съеден питоном. Спасатели нашли сытого питона в углу детской. По предварительной версии, он заполз на чердак. Там съел кошку, а потом провалился в детскую через потолок.

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#крым
#животные
#чп
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В Таиланде питон заполз в дом и съел редкой породы кошку
02 октября 2023, 16:10

Фото: istockphoto/dwi septiyana

Крупного питона обнаружили в доме в таиландской провинции Аюттхая.
Thaiger пишет, что хозяйка кошки Чонисара Руджинатх утром услышала шум в комнате маленького племянника. Она решила, что упал потолочный вентилятор. Женщина вошла в комнату и увидела дыру в потолке. Ей стало ясно, что в комнате может находиться змея.

Она быстро унесла ребёнка и вызвала спасателей. Потом начала искать кошек. Питомец редкой породы Кхао Мани оказался съеден питоном. Спасатели нашли сытого питона в углу детской. По предварительной версии, он заполз на чердак. Там съел кошку, а потом провалился в детскую через потолок.
 
Питона поймали и выпустили на волю.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида был обнаружен четырехметровый аллигатор, у которого в пасти находился труп погибшей женщины. После обнаружения, животное было гуманно убито. 

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#животные
#новости
#чп
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В Новосибирской области школьница пыталась убить девочку канцелярским ножом
02 октября 2023, 15:58

Фото: istockphoto/Thank you for your assistant

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство несовершеннолетней.
По данным следствия, накануне 14-летняя и 13-летняя девочки находились в лесном массиве в дачном посёлке Кудряшовский. Между школьницами  произошёл конфликт. 14-летняя девочка нанесла подруге множественные удары канцелярским ножом в жизненно важные органы.

Девочка сопротивлялась, поэтому ей удалось спастись. Медики оказали ей необходимую помощь. Сейчас её жизни ничего не угрожает.
 
Подозреваемая школьница задержана.

Ранее в Ачинске 14-летняя школьница оказалась в больнице после драки с тремя сверстницами.

В главном управлении МВД России по региону сообщают, что пострадавшая девочка и нападавшие учатся в параллельных классах. На школьницу накинулись подростки во дворе, который находится недалеко от школы. Поводом для конфликта могла стать личная неприязнь к девочке. С родителями и подростками провели беседу. До этого момента на учёте никто из школьниц не состоял. В каком состоянии находится пострадавшая, не уточняется.

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#дети
#школьники
#чп
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85-летний детский тренер получил тюремный срок за педофилию
Суд на Урале дал 85-летнему детскому тренеру два года колонии за педофилию
02 октября 2023, 15:53

Фото: iStock/:Stivog

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 85-летнему детскому тернеру по настольному теннису, которого подозревали в совершении насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки, об этом сообщили в пресс-службе суда.
Ранее портал E1.RU писал, что в феврале 2021 года 83-летний тренер Николай Развожаев потрогал через одежду 11-летнюю девочку, которая позже рассказала обо всем маме. При этом, знакомые Развожаева считают, что тренера могли оговорить, поскольку эту девочку он выгнал с тренировки за плохое поведение.

Сегодня суд принял решение по делу Развожаева, признав его виновным и приговорив к двум годам колонии строго режима без ограничения свободы. 

При этом, суд постановил вычесть из присужденного срока то время, которое Развожаев уже провёл под стражей. Он также обязан выплатить семье пострадавшей девочки 150 тысяч рублей за компенсацию морального вреда.

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#суд
#тренер
#тренировки
#екатеринбург
#педофилия
#девочка
#теннис
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На питерском автовокзале задержали вооруженную пенсионерку
02 октября 2023, 15:03

Фото: istockphoto/VBaleha

На автовокзале в Санкт-Петербурге полицейские разоружили пожилую женщину.
По данным «Фонтанки», пенсионерка пришла на автовокзал на Обводном канале с дорожной сумкой, в которой лежал газовый пистолет «ИЖ 78-8» и 7 патронов. Оружие высветилось во время досмотра на интроскопе.

Сотрудники вокзала, увидев пистолет, воспользовались кнопкой тревожной сигнализации. 

Выяснилось, что оружие не зарегистрировано, а женщина не состоит на учёте как владелица пистолета. Пенсионерку задержали и доставили в 5-й отдел полиции, где составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что пьяного школьника сняли с электрички в Ленинградской области. Инцидент случился в электричке, которая следовала из Санкт-Петербурга в Будогощь. Компания из пяти детей находилась в одном из вагонов. Мальчику стало плохо. По прибытии в Кириши школьника без сознания госпитализировала скорая помощь. Остальные дети разбежались.

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#пенсионерка
#санкт-петербург
#чп
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В китайской провинции упал пассажирский самолет
02 октября 2023, 14:53

Фото: istock/frentusha

В провинции Аньхой упал пассажирский самолет.
Об этом сообщил китайский информационный портал «Пэнпай».
 
Авиалайнер с пассажирами на борту упал на востоке Китая 1 октября. Информации о том, куда он летел, и сколько человек было на борту, пока не сообщается.
 
Самолёт принадлежит авиаклубу «Аньхой цзиньин» («Золотой орел Аньхоя»). Данные о пострадавших уточняются. Началось расследование происшествия. Обстоятельства станут известны позднее. 

Ранее сообщалось, что самолет разбился при попытке сесть в аэропорту малийского города Гао. Борт потерпел крушение и разбился около аэропорта. После этого он загорелся. 

Также сообщалось, что в Пензенской области около деревни Князь-Умёт упал самолет. Он зацепился за линии электропередач. Пилот воздушного судна погиб. На земле пострадавших нет. ​

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#китай
#самолёты
#авария
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В Липецке боец ЧВК «Вагнер» до смерти избил четырехлетнюю падчерицу
02 октября 2023, 14:32

Фото: iStock/Andrii Zorii

В Липецкой области приехавший в отпуск боец ЧВК «Вагнер» избил свою жену и четырехлетнюю падчерицу, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 31-летний военный служит в ЧВК «Вагнер». В конце августа он приехал домой в отпуск и находился там до настоящего момента.

1 октября он сильно поссорился со своей женой, в результате чего между супругами завязалась драка. Военный сильно избил женщину, а позже ему под руку попалась четырехлетняя дочка от первого брака жены. 

Он набросился на ребенка с кулаками и, по предварительным данным, нанёс ей несколько ударов по голове. Девочка погибла.

Подозреваемый задержан.

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#вагнер
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