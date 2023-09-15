Новосибирские врачи искалечили ребенка в роддоме

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Родители новорожденного мальчика из Новосибирска хотят подавать в суд на врачей, которые покалечили их ребенка во время родов, об этом сообщает «Комсомольская правда».
По словам самой матери, ее беременность прошла хорошо. Никаких проблем не возникло, ребенок родился доношенным.
Однако, во время родов женщина столкнулась с очень грубым отношением со стороны врачей.
Далее, по ее словам, врачи начали вытаскивать мальчика руками. Медсестра дернула ребенка за ногу так сильно, что он ударился о железный поднос.
В результате, у новорожденного диагностировали перелом тазобедренной кости, повреждение плечевого сплетения и тромбоз. Теперь ему предстоит долгая реабилитация.
Родители мальчика настаивают на судмедэкспертизе. Далее они планируют писать заявление в Следственный комитет.
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Однако, во время родов женщина столкнулась с очень грубым отношением со стороны врачей.
«На час меня оставляли одну. А когда врач появилась, то еще и выговаривала мне за то, что я не знала, как тужиться. Мол, «зачем рожаешь, если не умеешь», - рассказала молодая мать.
Далее, по ее словам, врачи начали вытаскивать мальчика руками. Медсестра дернула ребенка за ногу так сильно, что он ударился о железный поднос.
В результате, у новорожденного диагностировали перелом тазобедренной кости, повреждение плечевого сплетения и тромбоз. Теперь ему предстоит долгая реабилитация.
Родители мальчика настаивают на судмедэкспертизе. Далее они планируют писать заявление в Следственный комитет.
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Евгения Парфентьева