Новосибирские врачи спасли мужчину, в голову которого воткнули вилы

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Врачи в Новосибирске чудом спасли мужчину, в голову которого воткнули вилы на 11 сантиметров, об этом сообщили в областном Минздраве.
Напомним, по информации регионального Следственного комитета, 3 ноября местному жителю воткнул вилы в голову его знакомый во время ссоры на прарковке. Помимо воткнутых в голову вил, пострадавшему также нанесли травмы в другие жизненно-важные органы. Нападавший арестован.
В больнице медики диагностировали у мужчины проникающую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Коллегиальным образом врачи решили, что извлекать сразу все спицы опасно из-за рисков обильного кровоизлияния в мозг. Зубцы извлекали поочередно, к операции также привлекли спасателей, который помогли аккуратно спилить зубцы.
В результате 3,5 часовой операции, обе спицы были аккуратно извлечены из головы пациента. По словам врачей, единственное последствие столь серьезной травмы, которое коснётся пациента - это небольшое снижение зрения на правом глазу.
Пострадавший продолжает восстановление в нейрохирургическом отделении.
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В больнице медики диагностировали у мужчины проникающую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Коллегиальным образом врачи решили, что извлекать сразу все спицы опасно из-за рисков обильного кровоизлияния в мозг. Зубцы извлекали поочередно, к операции также привлекли спасателей, который помогли аккуратно спилить зубцы.
Пострадавший продолжает восстановление в нейрохирургическом отделении.
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Евгения Парфентьева