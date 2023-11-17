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Новосибирские врачи спасли мужчину, в голову которого воткнули вилы

17 ноября 2023, 10:37
Фото: iStock/megaflopp

Фото: iStock/megaflopp

Врачи в Новосибирске чудом спасли мужчину, в голову которого воткнули вилы на 11 сантиметров, об этом сообщили в областном Минздраве.
Напомним, по информации регионального Следственного комитета, 3 ноября местному жителю воткнул вилы в голову его знакомый во время ссоры на прарковке. Помимо воткнутых в голову вил, пострадавшему также нанесли травмы в другие жизненно-важные органы. Нападавший арестован.

В больнице медики диагностировали у мужчины проникающую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Коллегиальным образом врачи решили, что извлекать сразу все спицы опасно из-за рисков обильного кровоизлияния в мозг. Зубцы извлекали поочередно, к операции также привлекли спасателей, который помогли аккуратно спилить зубцы.


В результате 3,5 часовой операции, обе спицы были аккуратно извлечены из головы пациента. По словам врачей, единственное последствие столь серьезной травмы, которое коснётся пациента - это небольшое снижение зрения на правом глазу.

Пострадавший продолжает восстановление в нейрохирургическом отделении.

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#зрение
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В Москве задержан мужчина за убийство матери, совершенное 5 лет назад
СК: В Москве задержан мужчина, обвиняемый в убийстве своей матери в 2018 году
17 ноября 2023, 11:29

Фото: iStock/Diy13

В Москве задержан мужчина, который обвиняется в убийстве собственной матери в 2018 году. Об этом сообщает столичный СК.
Уточняется, что 9 марта 2018 года, в квартире жилого дома на улице Рогова в Москве было обнаружено тело убитой женщины 1958 года рождения. Следователи и криминалисты СК Москвы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет совместно с полицейскими подняли материалы уголовного дела, проанализировали их и назначили сложные экспертизы по вещественным доказательствам.

«По результатам этой масштабной и кропотливой работы удалось установить причастность сына к убийству своей матери», - говорится в сообщении столичного СК.

Сейчас мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение в убийстве, однако вину свою он не признал. 

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#обвинение
#мужчина
#ск
#убийство
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ВС РФ отражают атаку ВСУ по Севастополю
Развожаев: над Северным молом в Севастополе сбиты две воздушных цели
17 ноября 2023, 11:02

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В Севастополе система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели над Северным молотом. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев.
«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным в акватории над Северным молом сбито 2 воздушных цели», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что по данным Спасательной службы Севастополя, повреждений инфраструктуры в городе нет. При этом спецслужбы продолжают контролировать воздушную обстановку.

Развожаев в очередной раз призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее губернатор объявил о воздушной тревоге в городе. Жителей Севастополя призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, а также отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. Людям, которых тревога застала на улице, рекомендовано пройти в убежища.

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#севастополь
#атака
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Сестра режиссёра Хуциева обвинила врачей скорой помощи в краже
17 ноября 2023, 10:09

Фото: istock/maxim4e4ek

86-летняя Ирина Хуциева, сестра легендарного режиссёра Марлена Хуциева, вызвала медиков из-за плохого самочувствия.
Mash пишет, что после стабилизации состояния и отъезда бригады скорой помощи, женщина снова позвонила на 103. По её словам, после визита медиков из квартиры пропал кошелёк с крупной суммой.

После обвинений в случившемся начали разбираться. Но уже утром следующего дня Хуциева позвонила, чтобы извиниться. Она нашла пропажу у себя в квартире.

Ранее сообщалась, что красноярская полиция начала проверку по факту применения физической силы к 2-летнему ребенку в детском саду. Видеозапись данного инцидента появилась в местном Telegram-канале. На кадрах видно, как воспитательница детсада на улице Линейной схватила за волосы 2-летнюю девочку. По данным МВД, заявлений после инцидента не поступало. Но полицейские начали проверку.

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В метро мужчина открыл стрельбу

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#режиссёр
#скорая помощь
#врачи
#кража
#происшествие
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В Ереване прогремел взрыв в госуниверситете, погиб человек
17 ноября 2023, 09:56

Фото: iStock/RamonCast

Взрыв произошёл в здании Ереванского государственного университета.
В результате ЧП погиб один человек. По предварительной информации, взрыв произошел в помещении факультета химии, пишет онлайн-издание Oragir.News.

«Три человека были доставлены в больницу с ожогами, на месте происшествия обнаружено тело одного погибшего», - сказано в публикации.
Сотрудник патрульно-постовой службы отравился дымом, принимая участие в эвакуационных работах.

Sputnik Армения сообщает, что у правоохранительных органов нет информации о погибших и раненых. Все студенты и преподаватели эвакуированы из здания.

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#армения
#университет
#мир
#новости
#взрыв
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Дом в Астрахани мог обрушиться из-за незаконной перепланировки квартиры
17 ноября 2023, 09:44

Фото: iStock/Srdjanns74

Пятиэтажный дом в Астрахани мог обрушиться из-за незаконной перепланировки квартиры на первом этаже, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, что 16 ноября МЧС сообщило об обрушении части жилого пятиэтажного дома в Астрахани. На данный момент известно об одной погибшей жительнице, остальные 213 жильцов (включая 37 детей) смогли вовремя эвакуироваться. Сейчас их размещают в близлежащих школах.

Выяснилось, что не так давно один из собственников произвёл незаконную перепланировку квартиры на первом этаже и разрушил несущие стены. В настоящий момент с ним общаются следователи. 

Отмечается, что в результате обрушения дома пострадали 20 квартир в третьем и четвёртом подъездах дома. В регионе введён режим ЧС.

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#мчс
#квартиры
#следователи
#дом
#ремонт
#собственники
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В Астрахани родственники стилиста Киркорова едва не погибли при обрушении дома
17 ноября 2023, 09:41

Фото: РИА Новости/Павел Гирин

16 ноября МЧС сообщило об обрушении части пятиэтажного дома в Астрахани.
На данный момент известно об одной погибшей жительнице, остальные 213 жильцов (включая 37 детей) вовремя эвакуировались.

Shot пишет, что в том доме жила племянница стилиста Омара Байрамова и её муж.

29-летняя Анастасия Тарасова с супругом выбежали из дома буквально за несколько минут до ЧП. Перед этим жильцы увидели огромную трещину на фасаде и поменьше у себя в квартирах. Дом в прямом смысле начал трещать по швам. Люди хватали свои вещи и выбегали на улицу.

Звёздный стилист назвал астраханских чиновников «моральными уродами» за то, что дома разрушаются просто от трещин.

Сейчас в качестве основной версии следствие рассматривает перепланировку квартиры на первом этаже. При этом местные жители ещё с сентября жаловались на течь канализации, которая размывала фундамент пятиэтажки. Люди опасались, что дом 1962 года постройки, который давно не ремонтировали, просто не выдержит. Местные обращались в водоканал и писали депутатам, но реакции не было.

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#дом
#стилист
#шоу-бизнес
#следственный комитет
#новости
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В красноярском детском саду воспитательница оттаскала за волосы девочку
17 ноября 2023, 09:31

Фото: istockphoto/Marina Meshcherskaia

Полиция Красноярска начала проверку по факту применения физической силы к 2-летнему ребенку в детском саду.
Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по региону. Видеозапись данного инцидента появилась в местном Telegram-канале. На кадрах видно, как воспитательница детсада на улице Линейной схватила за волосы 2-летнюю девочку.

По данным МВД, заявлений после инцидента не поступало. Но полицейские начали проверку.

Обстоятельства случившегося выявляются.

Ранее сообщалось, что мужчина в вестибюле станции московского метро Рязанский проспект открыл стрельбу. ЧП случилось 17 ноября примерно в 7 утра. Дебошир был оперативно задержан. По его словам, он хотел таким образом напугать другого мужчину.

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#дети
#детский сад
#новости
#полиция
#образование
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Слесарь из Мурманской области попытался совратить школьницу с помощью песни
17 ноября 2023, 08:40

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Мурманской области слесарь бульдозерного цеха пытался совратить школьницу с помощью модной песни, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 37-летний мужчина очень хотел провести время с несовершеннолетней девушкой и решил, что наилучшим способом будет притвориться таким же молодым и современным. На просторах интернета он нашёл рэпера Scally Milano и его песню, в которой исполнитель рассказывает про разные виды плотских утех.

Дождавшись, пока жена и ребёнок уснут, слесарь засел на сайт знакомств. Там он нашёл 14-летнюю школьницу и поприветствовал её первыми строками из песни рэпера.

Однако, школьница творчество исполнителя и подобный вид ухаживаний не оценила. Теперь в отношении 37-летнего россиянина возбуждено уголовное дело.

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#уголовное сайт
#школьница
#педофилия
#рэп
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В метро мужчина открыл стрельбу
17 ноября 2023, 08:37

Фото: istockphoto/spacedrone808

Мужчина в вестибюле станции московского метро Рязанский проспект открыл стрельбу.
РЕН ТВ пишет, что ЧП случилось 17 ноября примерно в 7 утра.

«Злоумышленник начал стрелять из помпового ружья», – уточняет источник. 
Дебошир был оперативно задержан.  По его словам, он хотел таким образом напугать другого мужчину.  

В результате стрельбы никто не пострадал. Другие подробности случившегося устанавливаются. 

Ранее в Москве на станции метрополитена «Багратионовская» мужчина спрыгнул на пути, пошёл в тоннель и попал под поезд.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию оперативных службах города. В московском управлении МВД подтвердили факт падения человека на пути. Правоохранители начали проверку.

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