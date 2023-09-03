NTV: На юго-востоке Турции упал крупный метеорит

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Жители сразу пяти турецких провинций в ночь на воскресенье стали свидетелями падения крупного метеорита на юго-востоке страны, сообщает телеканал NTV. Очевидцам даже удалось заснять это не самое частое природное явление на видео.
По мере приближения к Земле объект раскололся на несколько частей, после чего спустя всего несколько секунд, небо вновь стало полностью темным.
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