NTV: На юго-востоке Турции упал крупный метеорит

Жители как минимум пяти провинций Турции, пишут в воскресенье «Известия», стали свидетелями не самого частого природного явления — падения метеорита. Его было видно в Малатье, Эрзуруме, Газиантепе, Элязыге, Диярбакыре, Шанлыурфе и других городах страны.