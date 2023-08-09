НТВ: ВСУ предприняли попытку диверсии в приграничных районах Белгородской области

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В Белгородской области пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовать масштабную диверсию в приграничных районах. Об этом сообщил телеканал НТВ.
Российские военнослужащие нанесли минометные удары по таможенному посту Украины, куда ночами привозили боевиков, боеприпасы и технику. Несмотря на тщательную маскировку, разведчики ВС РФ все равно заметили подготовку к вылазкам.
После того, как по указанным координатам был открыт массированный огонь, ВСУ оказались лишены возможности совершать с этого направления новые террористические вылазки.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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После того, как по указанным координатам был открыт массированный огонь, ВСУ оказались лишены возможности совершать с этого направления новые террористические вылазки.
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Артем Путинцев