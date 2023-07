Американское издание The New York Times выяснило, что на борту потерпевшего крушение в штате Вирджиния бизнес-джета Cessna Citation находились двухлетняя девочка с няней, сообщает «РИА Новости». Напомним , полиция провела обыск потерпевшего крушение самолета, и заявила, что никто из находившихся на борту не выжил. Предварительно, в катастрофе погибли четыре человека.Выяснилось, что самолет принадлежал зарегистрированной во Флориде компании Encore Motors of Melbourne. Глава компании Джон Румпель заявил, что на борту находились его дочь, двухлетняя внучка и няня.Предполагается, что пилот самолета мог потерять сознание.Подробности происшествия продолжают выясняться.Ранее «Радио 1» сообщало , что ГУ МВД по Красноярскому края рассказал о жительнице Норильска, которую задержали на улице обнаженной.