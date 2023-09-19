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Американская газета New York Times в день приезда Владимира Зеленского в Соединенные Штаты опубликовала результаты расследования трагедии в городе Константиновка, который находится под контролем Украины. В сентябре была совершена атака ракетой по рынку, вследствие чего погибло 16 человек и 32 получили ранения.
Издание признало, что выстрел был произведен украинскими боевиками из ракетного комплекса «Бук».
NYT также сообщили, что власти Украины запретили подпускать заграничных журналистов в Константиновку сразу после обстрела. Из-за этого СМИ пришлось ориентироваться на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что виновником трагедии стала Россия.
Газета также пояснила, что удар был совершен не намерено, а из-за неумелой работы украинских ПВО.
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NYT также сообщили, что власти Украины запретили подпускать заграничных журналистов в Константиновку сразу после обстрела. Из-за этого СМИ пришлось ориентироваться на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что виновником трагедии стала Россия.
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Алина Юрчак