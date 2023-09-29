Объевшийся галлюциногенных грибов крымчанин радостно встретил полицейских

Фото: iStock/camptoloma
В Крыму полицейские наведались в квартиру к диллеру, который выращивал галлюциногенные грибы, и были очень удивлены теплым приемом, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, полицейские готовились к непростому задержанию крымчанина, которые распространял запрещенные вещества, однако, на пороге квартиры их встретил улыбающийся парень в панамке, который вежливо пригласил правоохранителей войти.
Диллер без стеснения признался, что и сам употребляет свой товар, который пышно разросся на его кухне.
Полицейские задержали веселого парня, но сразу допрашивать не стали. Было принято решение подождать, пока «грибника» отпустит.
Когда же крымчанин, наконец-то, пришёл в себя, ему сообщили о грозящем тюремном сроке размером в 15 лет.
Читайте также:
В доме бывшей главы Ступино нашли нарколабораторию и три килограмма мефедрона
СК: В Астрахани задержали депутата с наркотиками
В Уфе полицейские раскрыли убийство, накрыв нарколабораторию
Диллер без стеснения признался, что и сам употребляет свой товар, который пышно разросся на его кухне.
Когда же крымчанин, наконец-то, пришёл в себя, ему сообщили о грозящем тюремном сроке размером в 15 лет.
Читайте также:
В доме бывшей главы Ступино нашли нарколабораторию и три килограмма мефедрона
СК: В Астрахани задержали депутата с наркотиками
В Уфе полицейские раскрыли убийство, накрыв нарколабораторию
Евгения Парфентьева