Обезвредивший убийцу в Электростали житель Подмосковья получил награду

Фото: ГУРБ МО
Житель Подмосковья Михаил Сабуркин, в одиночку обезвредивший убийцу в Электростали, решением губернатора региона Андрей Воробьёва награждён знаком Московской области «За доблесть и мужество». Он также получил премию в размере 250 тыс рублей, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Происшествие попало на камеры «Безопасного региона». Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», стрелка задержали. Им оказался ранее судимый местный житель.
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Лора Луганская