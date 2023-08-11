Обломки беспилотника нашли на территории московской больницы

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Обломки беспилотника обнаружили на территории Городской клинической больницы номер 67 в Москве, сообщает источник 360tv.
По информации SHOT, в результате взрыва на окнах больницы треснуло стекло и появился дым.
На месте происшествия работают экстренные службы, территория крушения БПЛА оцеплена.
В сети появились кадры крушения беспилотника на Карамышевской набережной. По информации СМИ, дрон летел вдоль русла реки на высоте 150 метров. После раздался звук взрыва. Предположительно, сработала ПВО. Также сообщают о падении БПЛА на больницу имени Ворохобова.
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве средствами противовоздушной обороны сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет, заявил глава города.
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На месте происшествия работают экстренные службы, территория крушения БПЛА оцеплена.
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве средствами противовоздушной обороны сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет, заявил глава города.
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Евгения Парфентьева