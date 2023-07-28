Обломки беспилотника обнаружили возле ж/д путей в Крыму

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Беспилотник разбился неподалеку от железнодорожных путей в Крыму, сообщает Telegram-канал SHOT.
Обломки устройства обнаружили недалеко от ж/д станции Джанкой. Дрон потерпел крушение в поле рядом с железнодорожным перегоном. Обломки забрали на экспертизу, сейчас их изучают эксперты.
Происшествие не повлияло на движение поездов. Разрушений и жертв также, к счастью, нет.
Напомним, сегодняшним утром вражеский беспилотник попытался атаковать российскую столицу, но был сбит силами Минобороны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что разрушений и пострадавших нет.
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Евгения Парфентьева