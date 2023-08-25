Обломки бизнес-джета Пригожина вывозят с места крушения

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Обломки бизнес-джета Embraer Legacy 600 Евгения Пригожина вывозят с места крушения, сообщает канал Telegram-112.
Напомним, следствие проверяет версию о взрывном устройстве, которое было заложено в отсек шасси Embraer Legacy 600. По предварительной версии, именно в районе шасси произошел взрыв в небе — в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушёл в штопор. В результате взрыва произошла разгерметизация салона, все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание и пилоты не успели послать сигнал бедствия.
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