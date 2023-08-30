Обломки БПЛА нашли на берегу Анапы

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Обломки БПЛА нашли на берегу Витязевского лимана в Анапе, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, обломки обнаружили вечером 29 августа на берегу курортного посёлка Витязево.
Два куска потерпевшего крушение беспилотника длинною в метр были оснащены передатчиками видеосигнала с номерами.
Место крушения БПЛА экстренно оцепили, обломки забрали на экспертизу.
Разрушений в районе Витязево нет.
Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что два украинских БПЛА пытались атаковать телебашню в Брянске. Атака была пресечена российскими силами ПВО.
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Два куска потерпевшего крушение беспилотника длинною в метр были оснащены передатчиками видеосигнала с номерами.
Разрушений в районе Витязево нет.
Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что два украинских БПЛА пытались атаковать телебашню в Брянске. Атака была пресечена российскими силами ПВО.
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Евгения Парфентьева