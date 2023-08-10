Обломки БПЛА, сбитого в Подмосковье, упали на два частных дома

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Обломки беспилотного летательного аппарата, сбитого системой противовоздушной обороны в Одинцовском округе Московской области упали на два частных участка. Об этом сообщает Telegram-канал
Напомним, минувшей ночью над Калужской и Московской областями, а также Севастополем предотвращены попытки Киева провести террористические акции с использованием дронов. Также было уточнено, что системы ПВО сбили два дрона, направлявшихся в сторону Москвы: один над Малоярославским районом Калужской области и другой над Одинцовским районом Московской области.
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Элина Позднякова