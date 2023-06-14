Обломки дрона-камикадзе со взрывным устройством обнаружили в Брянской области

Фото: istockphoto.com / Naypong
Недалеко от инфраструктуры нефтепровода «Транснефть-дружба» были найдены обломки дрона-камикадзе со взрывным устройством
В Брянской области обнаружили обломки дрона-камикадзе со взрывным устройством, передаёт Telegram-канал Baza.
Уточняется, что фрагменты беспилотника с двигателем внутреннего сгорания обнаружили днём во вторник, 13 июня, в лесном массиве в посёлке Найтоповичи Брянской области, рядом с инфраструктурой нефтепровода «Транснефть-дружба». По предварительным данным БПЛА был снаряжен пластидом и пытался атаковать инфраструктуру нефтепровода.
На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб, которые уничтожили находку.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Вооруженные силы Украины сбросили несколько боеприпасов на мирные села Брянской области. Атака велась при помощи БПЛА. Сперва два неустановленных снаряда упали на поселок Луговой, а затем еще один сбросили на поселок Забрама.
Уточняется, что фрагменты беспилотника с двигателем внутреннего сгорания обнаружили днём во вторник, 13 июня, в лесном массиве в посёлке Найтоповичи Брянской области, рядом с инфраструктурой нефтепровода «Транснефть-дружба». По предварительным данным БПЛА был снаряжен пластидом и пытался атаковать инфраструктуру нефтепровода.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Вооруженные силы Украины сбросили несколько боеприпасов на мирные села Брянской области. Атака велась при помощи БПЛА. Сперва два неустановленных снаряда упали на поселок Луговой, а затем еще один сбросили на поселок Забрама.
Яна Таёжная