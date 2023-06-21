Обломки ещё одного беспилотника нашли в Новой Москве

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В Новой Москве у поселка Лукино обнаружили обломки третьего украинского дрона
В Новой Москве нашли обломки ещё одного рухнувшего беспилотника, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
Уточняется, что обломки дрона были найдены утром в среду, 21 июня, возле посёлка Лукино в Новой Москве. В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа
Напомним, что утром в среду, 21 июня, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о том, что два БПЛА упали в посёлке Калининец Наро-Фоминского округа. При падении летательных аппаратов никто не пострадал, разрушений тоже нет. На месте происшествия работают спецслужбы. До этого сообщалось, что ночью 21 июня беспилотный летательный аппарат упал в поле в районе деревни Лукино в Новой Москве.
Ранее «Радио 1» сообщало, что системы ПВО сбили БПЛА недалеко от села Казинка в Белгородской области.
Уточняется, что обломки дрона были найдены утром в среду, 21 июня, возле посёлка Лукино в Новой Москве. В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа
Ранее «Радио 1» сообщало, что системы ПВО сбили БПЛА недалеко от села Казинка в Белгородской области.
Яна Таёжная