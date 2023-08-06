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Обломки от сбитого над Подольском беспилотника упали на детскую площадку

06 августа 2023, 12:24

Фото: iStock/valio84sl

Обломки от сбитого над Подольском беспилотника упали на детскую площадку на Садовой улице в поселке Сельхозтехника. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что из-за взрыва в соседних домах выбило окна. На данный момент на месте работают спасатели.

Ранее Минобороны РФ подтвердило информацию об уничтожении беспилотника в Подольском районе. По информации SHOT, это был серый дрон самолетного типа. Пострадавших в результате взрыва нет.


Напомним, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня, 6 августа, в районе 11 часов утра была совершена попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте к городу силами ПВО беспилотник был уничтожен.

В московском аэропорту Внуково закрывали воздушную зону. Пассажирам аэропорта, которые ожидали посадки на рейсы, объявили, что вылеты задержаны из-за закрытия воздушной зоны. В аэропорту был введён план "Ковёр". 11 рейсов на вылет и 15 на прилёт временно задержаны. Такой план вводится, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты.

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В московском аэропорту Внуково закрыли воздушную зону
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#пво
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Ограничения на прием и вылет самолетов во Внуково из-за закрытия воздушной зоны сняты
06 августа 2023, 12:32

Фото: iStock/Oleg Elkov

В московском аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и вылет самолетов из-за закрытия воздушной зоны. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Ранее в московском аэропорту Внуково закрывали воздушную зону. Пассажирам аэропорта, которые ожидали посадки на рейсы, объявили, что вылеты задержаны из-за закрытия воздушной зоны. В аэропорту был введён план "Ковёр". 11 рейсов на вылет и 15 на прилёт временно задержаны. Такой план вводится, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты.

Напомним, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня, 6 августа, в районе 11 часов утра была совершена попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте к городу силами ПВО беспилотник был уничтожен.

Обломки от сбитого над Подольском беспилотника упали на детскую площадку на Садовой улице в поселке Сельхозтехника. Отмечается, что из-за взрыва в соседних домах выбило окна. На данный момент на месте работают спасатели.

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В Минобороны подтвердили информацию об уничтожении БПЛА в Подольском районе

В московском аэропорту Внуково закрыли воздушную зону
#спасатели
#внуково
#беспилотник
#план
#рейсы
#пво
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В Минобороны подтвердили информацию об уничтожении БПЛА в Подольском районе
06 августа 2023, 12:20

Фото: iStock/akiyoko

Минобороны РФ подтвердило информацию об уничтожении беспилотника в Подольском районе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, это был серый дрон самолетного типа. 

Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.

Напомним, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня, 6 августа, в районе 11 часов утра была совершена попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте к городу силами ПВО беспилотник был уничтожен.

Ранее в московском аэропорту Внуково закрывали воздушную зону. Пассажирам аэропорта, которые ожидали посадки на рейсы, объявили, что вылеты задержаны из-за закрытия воздушной зоны.  В аэропорту был введён план "Ковёр". 11 рейсов на вылет и 15 на прилёт временно задержаны. Такой план вводится, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты.

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#внуково
#беспилотник
#дрон
#план
#рейсы
#всу
#пво
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В Нижегородской области пьяная автомобилистка влетела в толпу подростков
06 августа 2023, 12:13

Фото: iStock/Anton Novikov

В Нижегородской области пьяная женщина за рулем автомобиля влетела в толпу подростков. 14-летний мальчик погиб, в результате смертельных травм. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.
Отмечается, что в результате столкновения также пострадала 16-летняя девушка. На данный момент она находится в больнице.

Сообщается, что смертельное ДТП произошло вечером в субботу, 5 августа. Пьяная 43-летняя женщина на автодорогу «Спасское – Варганы». Она выехала на встречную полосу, после чего ее автомобиль отбросило на обочину, где стояли ребята.

43-летней женщине грозит до двенадцати лет лишения свободы. Обстоятельства трагедии выясняются.

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#девушка
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Собянин заявил о попытке прорыва беспилотника на Москву
06 августа 2023, 11:58

Фото: iStock/vadimrysev

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня, 6 августа, в районе 11 часов утра была совершена попытка прорыва на Москву беспилотника.
На подлёте к городу силами ПВО беспилотник был уничтожен.
 
«Военные молодцы»,-выразил благодарность Сергей Собянин.
Ранее в московском аэропорту Внуково закрывали воздушную зону. Пассажирам аэропорта, которые ожидали посадки на рейсы, объявили, что вылеты задержаны из-за закрытия воздушной зоны.

Об этом тг-каналу «Осторожно, Москва» рассказал один из пассажиров, который ожидал своего рейса. Все гейты были закрыты, а самолёты, направляющиеся во Внуково, перенаправляли в другие аэропорты.

Mash пишет, что в аэропорту был введён план "Ковёр". 11 рейсов на вылет и 15 на прилёт временно задержаны. Такой план вводится, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты.

1 августа столичный аэропорт Внуково некоторое время был закрыт на прилет и вылет из-за новой атаки беспилотников на столицу. Самолеты перенаправлялись в другие аэропорты. Например, по данным онлайн-табло, рейс из Дубая был перенаправлен в Домодедово.

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#москва
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#пво
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В московском аэропорту Внуково закрыли воздушную зону
06 августа 2023, 11:36

Фото:iStock/Takosan

Пассажирам аэропорта, которые ожидали посадки на рейсы, объявили, что вылеты задержаны из-за закрытия воздушной зоны.
Об этом тг-каналу «Осторожно, Москва» рассказал один из пассажиров, который ожидал своего рейса.  
 
В данный момент все гейты закрыты, а самолёты, направляющиеся во Внуково, перенаправляют в другие аэропорты.

Mash пишет, что в аэропорту введён план "Ковёр". 11 рейсов на вылет и 15 на прилёт временно задержаны. Такой план вводится, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты.

1 августа столичный аэропорт Внуково некоторое время был закрыт на прилет и вылет из-за новой атаки беспилотников на столицу. Самолеты перенаправлялись в другие аэропорты. Например, по данным онлайн-табло, рейс из Дубая был перенаправлен в Домодедово.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о сбитых в Подмосковье украинских беспилотниках. Также он сообщил о дроне, которому удалось долететь до одной из башен торгового центра «Москва-Сити». 

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В Ленобласти лошадь откусила 8-летней девочке пальцы
06 августа 2023, 11:29

Фото: iStock/Alexia Khruscheva

Из конного клуба во Всеволожском районе Ленобласти в больницу доставили 8-летнюю девочку после нападения лошади.
«78.ru» пишет, что в конном клубе во Всеволожске девочка находилась вместе с родителями. В какой-то момент на ребёнка набросилась лошадь и откусила девочке два пальца.
 
Пострадавшую экстренно госпитализировали. Медики оказали девочке необходимую медицинскую помощь. Её состояние оценивается как удовлетворительное. Причины инцидента устанавливают.

Ранее лошадь дважды ударила семилетнего ребенка на детской площадке

В Новой Москве семилетний мальчик катался на велосипеде по детской площадке, пока, в один момент, не потерял управление и не врезался в пони. По информации СМИ, лошадь испугалась, и от неожиданности лягнула ребенка копытами по бедру. Ребенок попытался сбежать, развернулся к животному спиной, и оно лягнуло еще раз.

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#лошади
#дети
#больница
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В Вашингтоне во время стрельбы погибли три человека
06 августа 2023, 11:19

Фото: iStock/ipopba

На юго-востоке Вашингтона, округ Колумбия, произошла стрельба, сообщает полиция.
В субботу вечером полицейские отправились на вызов в юго-восточный округ в жилой район Гуд Хоуп Роуд. На месте, где произошли выстрелы, были обнаружены 5 пострадавших.
 
«Три человека скончались на месте», - рассказала исполняющая обязанности начальника полиции Памела Смит.
Погибли двое мужчин и одна женщина. Двое мужчин получили ранения. Обстоятельства стрельбы выясняются.

Ранее сообщалось, что в Балашихе, находящейся в Подмосковье, мужчина начал стрелять во дворе жилого дома после ссоры с двумя другими людьми, сообщили на сайте Главного управления МВД по Московской области.

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#сша
#стрельба
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В Красноярском крае два человека погибли в ДТП с фурами
06 августа 2023, 11:09

Фото: iStock/conejota

На трассе Алтай – Кузбасс 6 августа случилась крупная авария с участием двух фур. Автомобили врезались лоб в лоб. Водители скончались на месте.
Удар оказался настолько сильным, что одна из фур отлетела в сторону, пробила ограждение и скатилась в овраг.
 
После столкновения машины загорелись. Пока правоохранителям удалось установить личность только одного из скончавшихся водителей.
 
Движение по шоссе полностью заблокировали. Причины ДТП выясняются.

Ранее в подмосковном Ступино на трассе М-4 произошло жуткое ДТП с газелью и тягачом. По информации СМИ, тягач, передвигавшийся по мосту, сорвался вниз и упал на М-4. В этот момент в него влетела проезжавшая по трассе газель, произошел взрыв. Прицеп-бочка, оставшийся на мосту, тоже вспыхнул.

Оба водителя пострадали, но выжили. Их госпитализировали в местную больницу, о степени тяжести состояния пострадавших пока ничего не сообщается.

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#дтп
#авария
#чп
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Соседи рассказали о старых шрамах у малыша, которого изрезала мать в Приморье
06 августа 2023, 11:00

Фото: iStock/kieferpix

Соседи 27-летней девушки из Приморья, которая изрезала своего двухлетнего сына горлышком от разбитой бутылки сообщили, что медики обнаружили на теле ребенка старые шрамы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам соседки Светланы Рябоконь, до этого происшествия в доме на протяжении двух суток были слышны крики малыша. Она добавила, что на данный момент ведутся поиски родственников двухлетнего мальчика, чтобы его взяли под опеку.

Другая жительница этого дома Нина Коршунова сообщила, что родной отец малыша часто навещал семью с гостинцами и гулял с сыном.

Напомним, ранее в Большом Камне Приморского края женщина попыталась убить своего двухлетнего сына, нанеся ему множественные ранения горлышком от разбитой бутылки. Убить ребенка женщине помешали полицейские, прибывшие на место происшествия. 27-летняя женщина была сразу же задержана. Малыша экстренно направили в больницу. У него диагностированы множественные резанные раны рук и спины. 

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Подмосковье ищет медработников