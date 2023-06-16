Обмотанный проводами мужчина угрожал взорвать заправку в Ставропольском крае

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Уточняется, что происшествие произошло в пятницу, 16 июня, около двух часов ночи. 38-летний мужчина, весь обмотанный проводами, пришёл к заправке в Минераловодском городском округе Ставропольского края. Он подошёл к пешеходам, которые проходили мимо, проходившим мимо, и заявил, что заминировал заправку и сейчас она взорвётся.
В данный момент полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
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