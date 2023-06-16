Обмотанный проводами мужчина угрожал взорвать заправку в Ставропольском крае

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает соблюдать правила дорожного движения при ухудшении погодных условий

На территории Подмосковья передают дожди до конца недели, синоптики прогнозируют ливни с грозой.

Минтранс призывает водителей автотранспорта строго соблюдать правила дорожного движения в связи с погодными условиями.

Водителей автотранспорта просят быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, а также держать дистанцию.

Пешеходам рекомендуется надевать световозвращатели на одежде.

Читайте также: