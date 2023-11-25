Обнародованы подробности жестокой расправы над детьми в Псковской области

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В Псковской области мать убила троих детей из-за усталости и криков
SHOT пишет, что Дарья Суханова задушила детей, потому что устала за ними ухаживать и слушать громкие крики. За 3 дня до первой трагедии женщина ушла пить, оставив детей одних.
Первым женщина убила 4-летнего сына, когда тот плакал. Суханова закрыла ему рот и нос рукой и держала более 5 минут, пока ребёнок не перестал дышать. Спустя полторы недели аналогичным образом мать расправилась с годовалым сыном. Трупы детей она уложила на втором этаже двухъярусной кровати и укутала одеялом. Так они пролежали с августа.
Третий ребёнок, 8-летняя девочка, по словам женщины, умерла в начале сентября. Ей стало плохо, но мать не стала вызывать скорую.
Ещё одного ребёнка-5-летнюю дочь-женщина не трогала, потому что её отец участвовал в жизни и мог забить тревогу, если бы с ней что-то случилось.
Причиной убийства стала усталость от ухода за детьми. По признанию женщины, перед первой расправой она оставляла детей одних дома на 3 дня, а в это время пила и гуляла.
Трупы детей обнаружила бабушка, приехавшая погостить к внукам в Великие Луки. С ней приехал и 12-летний сын убийцы, соскучившись по братьям и сёстрам.
Ранее Суханова состояла на учёте в полиции как родитель, который ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности. Все дети были рождены от разных мужчин.
В 2020 году сотрудники ПДН перестали контролировать женщину в связи с её «исправлением».
Суд отправил женщину в СИЗО до 23 января 2024 года.
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Первым женщина убила 4-летнего сына, когда тот плакал. Суханова закрыла ему рот и нос рукой и держала более 5 минут, пока ребёнок не перестал дышать. Спустя полторы недели аналогичным образом мать расправилась с годовалым сыном. Трупы детей она уложила на втором этаже двухъярусной кровати и укутала одеялом. Так они пролежали с августа.
Ещё одного ребёнка-5-летнюю дочь-женщина не трогала, потому что её отец участвовал в жизни и мог забить тревогу, если бы с ней что-то случилось.
Причиной убийства стала усталость от ухода за детьми. По признанию женщины, перед первой расправой она оставляла детей одних дома на 3 дня, а в это время пила и гуляла.
Трупы детей обнаружила бабушка, приехавшая погостить к внукам в Великие Луки. С ней приехал и 12-летний сын убийцы, соскучившись по братьям и сёстрам.
Ранее Суханова состояла на учёте в полиции как родитель, который ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности. Все дети были рождены от разных мужчин.
В 2020 году сотрудники ПДН перестали контролировать женщину в связи с её «исправлением».
Суд отправил женщину в СИЗО до 23 января 2024 года.
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Мария Фирсова