Обнаружены вещи пропавшей в Москве фигуристки Горбачевой

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Личные вещи пропавшей 16-летней фигуристки Алины Горбачевой обнаружены на Покровской набережной в Москве. Об этом сообщает телеграмм-канал «112».
О местонахождении фигуристки до настоящего времени не известно.
По информации портала, спортсменка пропала после ссоры со своим тренером. Согласно записям с камер видеонаблюдения, фигуристка вышла с катка и направилась в парк, расположенный возле набережной. После этого, девушку никто не видел.
О пропаже девочки сообщила мать несовершеннолетней. Сотрудники полиции прибыли на место
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По информации портала, спортсменка пропала после ссоры со своим тренером. Согласно записям с камер видеонаблюдения, фигуристка вышла с катка и направилась в парк, расположенный возле набережной. После этого, девушку никто не видел.
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Анастасия Крестьянова