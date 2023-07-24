Обнаружено тело пропавшей в Красноярском крае 16-летней девушки

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В городе Дивногорск Красноярского края обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Она ушла из дома еще в субботу, 22 июля, и пропала.
Как сообщает прокуратура Красноярского края в своем телеграм-канале, девушка договорилась встретиться с подругой на набережной Дивногорска. Подруга ее так и не дождалась, вечером домой девушка не вернулась, телефон был вне зоны доступа.
Ее тело было обнаружено в лесосеке, неподалеку от трассы Р-257, проходящей вдоль Дивногорска. Погибшую нашел один из местных волонтеров, принимавших участие в поисках. По сообщению надзорного ведомства, на теле девушки заметны признаки насильственной смерти. Следователи заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство». В прокуратуре добавили, что семья девушки характеризуется положительно, на профилактическом учете не состоит.
В настоящее время криминалисты проводят необходимые следственные действия, устанавливают круг подозреваемых.
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Ее тело было обнаружено в лесосеке, неподалеку от трассы Р-257, проходящей вдоль Дивногорска. Погибшую нашел один из местных волонтеров, принимавших участие в поисках. По сообщению надзорного ведомства, на теле девушки заметны признаки насильственной смерти. Следователи заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство». В прокуратуре добавили, что семья девушки характеризуется положительно, на профилактическом учете не состоит.
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Александр Бойцов