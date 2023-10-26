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Обрушилось перекрытие в котельной ТЭЦ-16 в Москве. На данный момент происходит факельное горение в трёх котлах на площади 20 квадратных метров. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Напомним, в Москве на территории ТЭЦ-16 загорелся газопровод. Пожар произошел на ТЭЦ, которая расположена 3-й Хорошевской улице.
Всех сотрудников теплоэлектроцентрали уже эвакуировали, на месте происшествия работают экстренные службы. В настоящий момент пожарные ждут, когда на ТЭЦ отключат электроэнергию, и они смогут приступить к ликвидации возгорания.
Ранее сообщалось, что два павильона мини-зоопарка с животными сгорели в саратовском городском парке. Огонь охватил 40 квадратных метров. Возгорание ликвидировано.
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Всех сотрудников теплоэлектроцентрали уже эвакуировали, на месте происшествия работают экстренные службы. В настоящий момент пожарные ждут, когда на ТЭЦ отключат электроэнергию, и они смогут приступить к ликвидации возгорания.
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Екатерина Коршунова