«Общались заплатить и кинули»: Под Тулой задержали поджигателя жд-оборудования

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В Туле задержали поджигателя железнодорожного оборудования. За поджог нарушителю украинские кураторы обещали заплатить, но кинули его.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 27-летний Владислав Ш. в начале ноября вскрыл монтировкой релейник в Узловском районе, облил его горючей жидкостью и поджёг. Влада задержали в Туле, он сразу признался в преступлении. Он рассказал, что ему обещали заплатить 20 тысяч рублей. Но как только поджог был совершен, кураторы с Украины перестали выходить на связь.
На парня возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества путём поджога». Теперь диверсанту грозит до пяти лет тюремного заклчюения.
Ранее сообщалось, что 17-летнего подростка из Санкт-Петербурга приговорили к шести годам колонии за поджоги военкоматов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Подростка из Петербурга приговорили к 6 годам колонии за поджоги военкоматов
Алина Юрчак