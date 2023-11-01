«Общественное»: Новые взрывы раздались в Хмельницкой области Украины

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В Хмельницкой области снова звучат взрывы, сообщает украинское издание «Общественное» без каких-либо подробностей. Это уже вторая серия взрывов за ночь со вторника на среду.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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