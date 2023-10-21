«Общественное»: В Херсоне в третий раз за сутки произошли взрывы

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Новые взрывы произошли в контролируемом властями Украины Херсоне, сообщает издание «Общественное». Это уже третье сообщение о взрывах на территории города за последние сутки
Какие-либо подробности случившегося не приводятся. Тревога в подконтрольной властям Украины части Херсонской области не объявлялась.
Ранее украинские Telegram-каналы сообщили о взрывах в Кривом Роге. Также была объявлена воздушная тревога в нескольких регионах Украины, а именно в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Ранее украинские Telegram-каналы сообщили о взрывах в Кривом Роге. Также была объявлена воздушная тревога в нескольких регионах Украины, а именно в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.
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Артем Путинцев