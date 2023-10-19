«Общественное»: В Николаеве прогремели взрывы

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В украинском городе Николаев слышны звуки взрывов. Об этом сообщает «Общественное».
«В Николаеве слышны звуки взрывов», — говорится в публикации.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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