«Общественное»: В Одессе раздались мощные взрывы, объявлена воздушная тревога

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Мощные взрывы прогремели в Одессе, сообщило украинское издание «Общественное». Других подробностей произошедшего не приводится.
При этом в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины звучат сирены воздушной тревоги.
Ранее издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Харьковской области, которым также предшествовало объявление воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
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Ранее издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Харьковской области, которым также предшествовало объявление воздушной тревоги.
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Артем Путинцев