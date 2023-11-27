«Общественное»: В Одессе три человека замёрзли насмерть из-за снегопадов

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В Одессе три человека замёрзли насмерть из-за снегопадов, об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на полицию.
«В Одессе нашли тела трех человек, которые замерзли насмерть из-за непогоды», - прокомментировали ситуацию украинские журналисты.
При этом, по информации издания «Думская», среди погибших одна женщина и двое мужчин.
Помимо погибших, стихия также успела разрушить инфраструктуру, в результате чего сотни тысяч человек остались без тепла и света, а также подтопить дома.
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