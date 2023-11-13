Обвиняемый рассказал, за что планировали убить Владимира Соловьева

Максим Дружинин, обвиняемый по делу о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, признался, что его хотели убить из-за активной поддержки специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на корреспондента из зала Второго западного окружного военного суда.