Обвиняемый рассказал, за что планировали убить Владимира Соловьева

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков
Максим Дружинин, обвиняемый по делу о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, признался, что его хотели убить из-за активной поддержки специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на корреспондента из зала Второго западного окружного военного суда.
Сегодня, 13 ноября, суд рассматривает вопрос о применении принудительной меры медицинского характера в отношении другого фигуранта дела — Василия Стрижакова. По данным следствия, он совершал преступления в невменяемом состоянии. Дружинина допрашивали в качестве свидетеля.
«Мне известно, что ребята — Пронский, Беляков, Степанов и Мокий — планировали это сделать (убить Соловьева. — Прим. ред.) в связи с его профессиональной деятельностью, в связи с активной поддержкой начала СВО», — рассказал Дружинин.
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