Обвиняемого в избиении участника СВО объявили в международный розыск

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Третьего фигуранта по делу об избиении инвалида специальной военной операции объявили в международный розыск, сообщили представители Забайкальского краевого суда.
Напомним, ветерана избили 5 августа. Двое злоумышленников пинали его ногами, а ещё 6 участников, среди которых 2 девушки, подбадривали их криками. Другой участник СВО, тоже без ноги, пытался защитить товарища, но это было бесполезно. Молодые люди называли инвалидов «убийцами», с одного ветерана сорвали и выбросили награды, а другому повредили автомобиль.
Отмечается, что Зырянов не женат, ранее не судим, нигде не работает и проживает со своей матерью.
Фигуранты обвиняются по таким уголовным статьям как: «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом».
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«В настоящее время третий фигурант уголовного дела об избиении участников СВО 43-летний Иван Зырянов объявлен в межгосударственный розыск», - прокомментировали ситуацию в суде.
Фигуранты обвиняются по таким уголовным статьям как: «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом».
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Евгения Парфентьева