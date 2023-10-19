Обвиняемого в убийстве семьи Намина Микояна доставили на место преступления

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Сотрудники правоохранительных органов доставили на место преступления обвиняемого в убийстве сына и тёщи Стаса Намина Романа Микояна. Об этом сообщили «Известия».
До этого сообщалось, что Микоян в ходе допроса признал вину в совершении преступлений.
Ранее приёмный сын Стаса Намина Роман Микоян протрезвел и сознался в совершении двойного убийства — своей бабушки и брата.
Жестокое двойное убийство произошло в семье легенды русского рока, основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина. В подмосковном коттедже с ножевыми ранениями найдены мертвыми его теща Полина Ткаченко и сын Артём Микоян. Убийство произошло накануне вечером на даче семьи в деревне Крюково Истринского района. Мать жены Стаса Намина 85-летняя Парасковия Ткаченко была убита ударом ножа в грудь. У ее внука 30-летнего Артёма Микояна множественные колото-резанные раны по всему телу.
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Мелисса Тимофеева