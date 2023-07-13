Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Обвиняемый в убийстве Ржицкого арестован на два месяца

Обвиняемый в убийстве Ржицкого арестован на два месяца

13 июля 2023, 16:42

Фото: iStock/Michał Chodyra

Обвиняемый в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого Сергей Денисенко арестован на два месяца, до 10 сентября. Об этом сообщает следственный комитет России.

«Сергею Денисенко, подозреваемому в убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 10 июля в Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе Ржицкий. 11 июля подозреваемый в убийстве был задержан в Туапсе. В этот же день задержанный сознался в совершении преступления.

Читайте также:

СК потребовал ареста подозреваемого в убийстве капитана Ржицкого в Краснодаре

Глава ГУР Украины Буданов отверг причастность ведомства к убийству Ржицкого

Baza: Убийство Ржицкого было тщательно спланировано
#Станислав Ржицкий
#убийство
#вина
#арест
Читайте нас в
Суд арестовал срезавших скальп с молодого человека в Электростали
13 июля 2023, 15:50

Фото: Istockphoto / Michał Chodyra

Уголовное дело о нападении на 19-летнего молодого человека в Электростали переквалифицировали на более тяжкую статью. Об этом сообщается телеграм-канале Следственного комитета России. Обвиняемые арестованы.
«Действия нападавших квалифицированы по более тяжкой статье Уголовного кодекса. С учётом полученных потерпевшим телесных повреждений им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. По ходатайству следствия суд избрал в отношении мужчин меру пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.
Оба задержанных признали свою вину. В ближайшее время с участием обвиняемых продолжатся следственные действия. 
 
9 июля в Электростали двое мужчин поссорились на улице с 19-летним молодым человеком из-за зелёного цвета его волос и срезали ему ножом часть кожи головы. 

Читайте также: 

Следствие просит арестовать двух снявших скальп с молодого человека в Электростали

Один из напавших на молодого человека из-за причёски в Подмосковье признал вину

В Электростали 19-летнему парню сняли скальп из-за зелёных волос
 

 
 

#Московская область
#Подмосковье
#суд
#обвинение
#происшествие
#Элестросталь
#СКР
Читайте нас в
В Нижегородской области мужчина похитил двух подростков
13 июля 2023, 15:42

Фото: iStock/Fedorovekb

Мужчина на автомобиле похитил двух подростков в Балахнинском округе Нижегородской области, однако, им удалось убежать.
В настоящее время похититель разыскивается следственными органами. Личность преступника устанавливается. Об этом сообщает СК РФ по региону.

Установлено, что неизвестный, угрожая ножом, похитил двух несовершеннолетних, связал их и поместил в автомобиль. По пути движения, машина застряла и похититель скрылся в неизвестном направлении. Подросткам удалось освободиться и сбежать. По факту похищения возбуждено уголовное дело. 

Читайте также: 

В детских садах Оренбургской области массово отравились дети

Врач Устименко рассказал о состоянии детей, пострадавших при обстреле Токмака

Омбудсмен рассказала о семье, ребенок из которой показал жест о помощи
#Нижегородская область
#дети
#СК РФ
#похищение
Читайте нас в
Сразу двоих сотрудников авиакомпании S7 признали виновными в коррупции
13 июля 2023, 15:30

Фото: istockphoto / YakobchukOlena

13 июля Домодедовский городской суд признал виновными бывшего летного директора авиакомпании S7 Airlines Бадракова и заместителя генерального директора авиакомпании Камышева. Они приговорены к 8 и 7 годам колонии строгого режима соответственно.
Дело было предано огласке в июне 2021 года, когда в Подмосковье при получении 1,5 миллионов рублей был задержан Мансур Бадраков — летный директор авиакомпании S7, которому необходимо было дать рекомендацию нужному человеку, чтобы он смог стать пилотом в S7 на одном из новейших самолетов Airbus A320neo. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

В процессе разбирательств, следствие выяснило, что в этой истории замешаны трое: Мансур Бадраков, Борис Камышев — заместитель генерального директора S7 и Михаил Гусев — ведущий пилот-инструктор авиакомпании. 

Бадраков и Камышев используя свои служебные полномочия незаконно получили через Гусева 1,5 миллиона рублей за то, чтобы дать рекомендации нужному человеку, 

Также. в деле фигурирует еще Галина Карнаухова — она мать одного из курсантов летного училища, коротая хотела путем дачи взятки устроить карьеру своему сыну. Она предлагала взятку Бадракову в размере 350 тысяч рублей. 

Бывший летный директор S7 Бадраков и заместитель генерального директора S7 Камышев приговорены к 8 и 7 годам колонии строгого режима, матери курсанта летного училища Карнауховой дали 7 лет колонии общего режима, пилота Гусева приговорили к 4 годам условно.

Читайте также:

В Москве задержан артист ансамбля российской армии им. Александрова за выращивание марихуаны.

В аэропорту Пулково мужчина хотел пробраться на борт через механизм шасси.

В Анапе из моря достали тело утонувшего во время шторма пенсионера.
#S7 Airlines
#S7
#взятка
#коррупция
#суд
#тюрьма
Читайте нас в
В Анапе из моря достали тело утонувшего во время шторма пенсионера
13 июля 2023, 14:56

Фото: iStock/vmargineanu

В Анапе ещё один человек утонул при купании в море во время шторма. Это уже четвёртый случай утопления за последние два дня. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, тело утонувшего 69-летнего мужчины достали из моря в районе пляжа «Золотые пески». Прибывшие на место сотрудники скорой помощи пытались провести реанимационные действия, чтобы спасти утонувшего. Однако им этого не удалось. Мужчина погиб.

Напомним, это уже четвертый человек, который утонул в Анапе за последние два дня, купаясь в море в шторм. 12 июля были обнаружены тела мужчины и женщины, которым на вид было около 50-55 лет. Также Заместитель начальника комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев погиб, спасая тонувшую женщину.

Читайте также:

В Туапсе во время потопа погиб человек

В Абхазии четвертый день ищут москвичку, которую унесло течением реки

В Туапсинском районе Краснодарского края обнаружены тела двух человек, которые пропали во время потопа


#Анапа
#шторм
#лето
#море
Читайте нас в
Актера Ивана Краско экстренно доставили в реанимацию
13 июля 2023, 14:52

Фото: iStock/maxim4e4ek

Актер Иван Краско находится в реанимации в тяжелом состоянии в одном из профильных кардиологических центров Петербурга.
Отмечается, что у Краскова диагностировали последствия инсульта. Актер не чувствует всю левую часть тела и лица.

По данным SHOT, скорая увезла Краскова с дачи в Ленинградской области. Актеру резко стало плохо. 

Сообщается, что он успел позвать на помощь сына Фёдора, который вызвал медиков. Сейчас сын находится с Красковым в больнице.

Напомним, народному артисту России Ивану Краско 92 года.

Читайте также:

В Москве в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали актрису Марину Неёлову

Мадонна попала в больницу из-за бактериальной инфекции

В Москве медики экстренно госпитализировали Анатолия Вассермана

#актер
#Краско
#госпитализация
Читайте нас в
SHOT: В Госдуму и Минфин поступили сообщения о минировании от «противников уничтожения ЛГБТ»
13 июля 2023, 13:56

Фото: iStock/OxAvdeenko

Неизвестные, представившись партизанским движением против уничтожения трансгендеров и ЛГБТ, сообщили об угрозе взрыва в Госдуме, сообщает телеграмм-канал SHOT.
По данным портала, официального подтверждения информации о взрывных устройствах не поступало.

Личности звонивших не установлены. Неизвестные представились партизанским движением против уничтожения трансгендеров и ЛГБТ. В ходе телефонного разговора, сторонники движения сообщили о минировании зданий Госдумы и Минфина. 

В настоящее время информация уточняется. 

Читайте также: 

Госдума во II чтении приняла законопроект о запрете смены пола

Комитет Думы одобрил поправку об аннулировании брака из-за смены пола у одного из супругов

Госдума приняла в I чтении законопроект о трудовом воспитании школьников



#Госдума
#минирование
#ЛГБТ
#Минфин
Читайте нас в
Врачи скорой помощи Сергиева Посада откачали наглотавшуюся воды купальщицу
13 июля 2023, 13:45

Фото: Минздрав МО

Бригада Сергиево-Посадской подстанции скорой помощи спасла женщину, едва не утонувшую в водоёме. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
На подстанцию поступил вызов с поводом «больной без сознания». Начавшую тонуть женщину вытащили из воды оказавшиеся рядом люди. 

Через 19 минут машина скорой помощи подъехала к месту происшествия. Женщина была без сознания. После опроса очевидцев, осмотра пациентки и кардиомониторинга специалисты поставили диагноз «Утопление в пресной воде, кома».
 
Медики санировали верхние дыхательные пути пациентки, ввели препараты через катетеры и выполнили интубацию трахеи трубкой. Затем её перевели на аппаратную искусственную вентиляцию лёгких.
 
Предупредив стационар о тяжести состояния женщины, бригада зафиксировала её ремнями безопасности и под контролем кардиомонитора доставила в Сергиево-Посадскую районную больницу. Минуя приёмный покой, пострадавшую госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации, где она пришла в себя на следующие сутки. 

Читайте также: 

Подмосковные врачи спасли мужчину с ранением шеи

Подольские врачи спасли слух пациентке, удалив редкую опухоль

Раменские врачи вернули зрение внезапно ослепшей молодой матери

 

 

 
#Минздрав МО
#скорая помощь
#купание
#ЧП
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
В Ижевске в ДТП с самокатом погибла девушка
13 июля 2023, 13:29

Фото: istockphoto/Kathrine Andi

На набережной Ижевска 11 июля случилась авария с участием электросамоката и автомобиля.
Udm.info пишет, что 37-летний мужчина вместе с девушкой ехали на электросамокате. Мужчина не справился с управлением и выехал на проезжую часть. Он врезался в автомобиль, за рулем которого находилась 55-летняя женщина.
 
Девушка от столкновения с машиной получила смертельную травму. Мужчина госпитализирован.

Читайте также:

Неизвестный на самокате расстрелял двоих мужчин в Стокгольме

Зампред комитета Совета Федерации Васильев предложил штрафовать за езду вдвоем на одном самокате

В ГИБДД сообщили о росте числа ДТП с электросамокатами на 60%
#электросамокат
#ДТП
#Ижевск
Читайте нас в
В Москве в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали актрису Марину Неёлову
13 июля 2023, 13:04

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В начале июля 76-летняя советская и российская актриса почувствовала себя плохо. С болями в животе она обратилась в несколько столичных клиник.
Mash пишет, что актрису госпитализировали: у неё нарушился водно-электролитный баланс и развились системные воспалительные процессы. Медики диагностировали неинфекционный гастроэнтерит и колит. На дополнительном обследовании врачи выявили новообразование в кишечнике и назначили тотальную биопсию.

Неёлова находится под постоянным присмотром врачей.

Все спектакли с участием актрисы в московском «Современнике» отменены на неопределенный срок.

Читайте также:

ТАСС: Режиссера фильмов «Мосгаз» и «Кунгур» госпитализировали в Москве после драки

Мадонна попала в больницу из-за бактериальной инфекции

В Москве медики экстренно госпитализировали Анатолия Вассермана
#Неёлова
#Современник
#театр
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников