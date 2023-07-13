Обвиняемый в убийстве Ржицкого арестован на два месяца

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Обвиняемый в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого Сергей Денисенко арестован на два месяца, до 10 сентября. Об этом сообщает следственный комитет России.
«Сергею Денисенко, подозреваемому в убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 10 июля в Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе Ржицкий. 11 июля подозреваемый в убийстве был задержан в Туапсе. В этот же день задержанный сознался в совершении преступления.
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Элина Позднякова