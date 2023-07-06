OceanGate остановила все операции после взрыва на «Титане»

Фото: сайт OceanGate
Компания OceanGate заявила, что после крушения батискафа «Титан» в Атлантическом океане приостанавливает все коммерческие и научные операции. Об этом сообщается на официальном сайте американской компании.
«OceanGate приостановила выполнение всех исследовательских и коммерческих операций», — говорится в публикации.
Связь с судном компании OceanGate Expeditions, которое было предназначено для доставки туристов к месту гибели «Титаника», пропала спустя час и 45 минут после погружения 18 июня. На борту «Титана» находились франзузский ветеран глубоководных исследований Поль-Анри Наржеоле, миллиардер из Великобритании Хамиш Хардинг, основатель OceanGate Expeditions, устраивающей экскурсии к «Титанику», Стоктон Раш и пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном. Пассажиры и экипаж батискафа погибли.
Читайте также:
Эксперт Грэм-Джонс назвал причину взрыва на батискафе «Титан»;
В Сети появились кадры с обломками батискафа «Титан»;
Мать погибшего на «Титане» 19-летнего юноши уступила ему свое место.
Диана Аванесян