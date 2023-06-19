Очаг лихорадки Западного Нила может возникнуть в Херсонской области

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Минобороны РФ: в Херсонской области может возникнуть лихорадка Западного Нила после затопления
Затопление Херсонской области может привести к распространению лихорадки Западного Нила. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Кириллов.
По его словам, после того, как вода полностью отступит из региона, комары могут стать переносчиками инфекционных забаолеваний.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области завершилась активная фаза наводнения из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции.
Вода полностью ушла из населённых пунктов в Алешковском муниципальном и Новокаховском городском округах. При этом Голая Пристань остаётся немного подтопленной. В городе вода сохраняется на уровне пяти сантиметров.
«Характерно, что спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области способно осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям», — подчеркнул генерал-лейтенант.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области завершилась активная фаза наводнения из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции.
Вода полностью ушла из населённых пунктов в Алешковском муниципальном и Новокаховском городском округах. При этом Голая Пристань остаётся немного подтопленной. В городе вода сохраняется на уровне пяти сантиметров.
Андрей Гаврилов